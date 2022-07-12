Известно, как будет работать сервис Oll.tv после заявления Ахметова
ОТТ-платформа продолжит работу в штатном режиме
Решение президента «Шахтера» Рината Ахметова о выходе его инвестиционной компании SCM по медийному бизнесу не повлияет на работу ОТТ-платформы Oll.tv.
Сообщается, что сервис, входящий в холдинг «Медиа Группы Украина», продолжит свою деятельность.
«Были возвращены только государственные лицензии телеканалов «Медиа Группы Украина». Наш сервис работает в штатном режиме», – сообщили в пресс-службе Oll.tv.
Отмечается, что на платформе будут транслироваться футбольные матчи, ранее выходившие на каналах «Футбол».
Отметим, что у МГУ были права на показ матчей сборной Украины, Эредивизи, МЛС, Кубка Либертадорес, чемпионата Турции, Кубков Италии и Франции, Кубка португальской лиги и Евро-2022 среди женщин.
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