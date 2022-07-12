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Украина. Премьер лига
12 июля 2022, 17:13 | Обновлено 12 июля 2022, 18:31
1688
0

Известно, как будет работать сервис Oll.tv после заявления Ахметова

ОТТ-платформа продолжит работу в штатном режиме

12 июля 2022, 17:13 | Обновлено 12 июля 2022, 18:31
1688
0
Известно, как будет работать сервис Oll.tv после заявления Ахметова
Oll.tv

Решение президента «Шахтера» Рината Ахметова о выходе его инвестиционной компании SCM по медийному бизнесу не повлияет на работу ОТТ-платформы Oll.tv.

Сообщается, что сервис, входящий в холдинг «Медиа Группы Украина», продолжит свою деятельность.

«Были возвращены только государственные лицензии телеканалов «Медиа Группы Украина». Наш сервис работает в штатном режиме», – сообщили в пресс-службе Oll.tv.

Отмечается, что на платформе будут транслироваться футбольные матчи, ранее выходившие на каналах «Футбол».

Отметим, что у МГУ были права на показ матчей сборной Украины, Эредивизи, МЛС, Кубка Либертадорес, чемпионата Турции, Кубков Италии и Франции, Кубка португальской лиги и Евро-2022 среди женщин.

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бизнес Ринат Ахметов телеканал Футбол 1/2/3 Шахтер Донецк Медиа Группа Украина Наталья Емченко OLL.TV
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Источник Детектор.Медиа
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