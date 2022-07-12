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12 июля 2022, 16:53 | Обновлено 12 июля 2022, 17:23
277
0

ВИДЕО. Костюк показала, как тренируется с травмированной ногой

Марта во время восстановления не лежит на диване

12 июля 2022, 16:53 | Обновлено 12 июля 2022, 17:23
277
0
ВИДЕО. Костюк показала, как тренируется с травмированной ногой
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисситка Марта Костюк продемонстрировала, как проходят ее тренировки с травмированной ногой.

Отметим, что украинка носит деротационный сапог, который стабилизирует голеностоп.

Марты травмировалась на Уимблдоне и теперь пропустит больше месяца.

 
 
 
 
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