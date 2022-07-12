Другие новости12 июля 2022, 16:53 | Обновлено 12 июля 2022, 17:23
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ВИДЕО. Костюк показала, как тренируется с травмированной ногой
Марта во время восстановления не лежит на диване
12 июля 2022, 16:53 | Обновлено 12 июля 2022, 17:23
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Украинская теннисситка Марта Костюк продемонстрировала, как проходят ее тренировки с травмированной ногой.
Отметим, что украинка носит деротационный сапог, который стабилизирует голеностоп.
Марты травмировалась на Уимблдоне и теперь пропустит больше месяца.
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