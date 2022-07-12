ВИДЕО. Костюк показала, как тренируется с травмированной ногой

Украинская теннисситка Марта Костюк продемонстрировала, как проходят ее тренировки с травмированной ногой.

Отметим, что украинка носит деротационный сапог, который стабилизирует голеностоп.

Марты травмировалась на Уимблдоне и теперь пропустит больше месяца.