ФОТО. В сети появились снимки новой выездной формы Манчестер Сити

В сети появились изображения новой выездной формы «Манчестер Сити».

Она выполнена в красно-черных цветах с желтыми надписями. Технический партнер – компания Puma.

Отметим, что в прошлом сезоне «Манчестер Сити» на выезде играл в белой экипировке.

Красно-черная выездная форма с прямыми полосами у «горожан» была в сезоне 2011/12.