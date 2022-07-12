Англия12 июля 2022, 15:34 |
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ФОТО. В сети появились снимки новой выездной формы Манчестер Сити
Александр Зинченко в следующем сезоне будет играть в красно-черных цветах
12 июля 2022, 15:34 |
794
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В сети появились изображения новой выездной формы «Манчестер Сити».
Она выполнена в красно-черных цветах с желтыми надписями. Технический партнер – компания Puma.
Отметим, что в прошлом сезоне «Манчестер Сити» на выезде играл в белой экипировке.
Красно-черная выездная форма с прямыми полосами у «горожан» была в сезоне 2011/12.
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Фартові кольори МанСіті в єврокубку, але незвичні, бо мало хто пам'ятає МанСіті в такій формі.
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