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  4. ФОТО. В сети появились снимки новой выездной формы Манчестер Сити
Англия
12 июля 2022, 15:34 |
794
1

ФОТО. В сети появились снимки новой выездной формы Манчестер Сити

Александр Зинченко в следующем сезоне будет играть в красно-черных цветах

12 июля 2022, 15:34 |
794
1
ФОТО. В сети появились снимки новой выездной формы Манчестер Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Кайл Уокер и Александр Зинченко

В сети появились изображения новой выездной формы «Манчестер Сити».

Она выполнена в красно-черных цветах с желтыми надписями. Технический партнер – компания Puma.

Отметим, что в прошлом сезоне «Манчестер Сити» на выезде играл в белой экипировке.

Красно-черная выездная форма с прямыми полосами у «горожан» была в сезоне 2011/12.

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GloryUkraine
Фартові кольори МанСіті в єврокубку, але незвичні, бо мало хто пам'ятає МанСіті в такій формі.
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