Украина. Премьер лига12 июля 2022, 15:15 | Обновлено 12 июля 2022, 15:16
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ВИДЕО. Динамо провело ключевую тренировку перед матчами с Лионом
Киевляне готовы сыграть две встречи за день
12 июля 2022, 15:15 | Обновлено 12 июля 2022, 15:16
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«Динамо» провело ключевую тренировку накануне двух матчей с «Лионом».
Отметим, что во вторник киевляне дважды сыграют с французским клубом.
Первая игра начнется в 19:00 по Киеву, вторая – в 22:00.
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