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  4. ВИДЕО. Динамо провело ключевую тренировку перед матчами с Лионом
Украина. Премьер лига
12 июля 2022, 15:15 | Обновлено 12 июля 2022, 15:16
243
0

ВИДЕО. Динамо провело ключевую тренировку перед матчами с Лионом

Киевляне готовы сыграть две встречи за день

12 июля 2022, 15:15 | Обновлено 12 июля 2022, 15:16
243
0
ВИДЕО. Динамо провело ключевую тренировку перед матчами с Лионом
ФК Динамо Киев

«Динамо» провело ключевую тренировку накануне двух матчей с «Лионом».

Отметим, что во вторник киевляне дважды сыграют с французским клубом.

Первая игра начнется в 19:00 по Киеву, вторая – в 22:00.

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Источник ФК Динамо Киев
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