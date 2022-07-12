В среду, 13 июля, в Клуж-Напоке на стадионе «Константин Рэдулеску» состоится ответный матч первого раунда квалификации Лиги чемпионов УЕФА по футболу, в котором сыграют румынский «Клуж» и армянский «Пюник». Стартовый свисток итальянского рефери Микаэль Фаббри из Равенна прозвучит в 21:30 по киевскому времени.

Клуж



Дорога в Армению даже для команд из восточной Европы повсеместно вызывает определенные трудности. Тем более, когда речь заходит о необходимости проводить первый официальный матч после межсезонной паузы. Футболисты Дана Петреску прекрасно понимали это перед своей поездкой на первую игру против «Пюника», поэтому результат встречи на поле соперников (0:0) был воспринят ими скорее как небольшой стратегический успех. Румынскому коллективу остается теперь лишь довершить начатое на своем поле, но тут их могут поджидать определенные трудности.

Текущие кондиции «Клужа» определить достаточно сложно – команда показывала отменный ход во время контрольных поединков на сборах против балканских команд, но, когда дело дошло до необходимости играть в официальных матчах, то мы увидели безголевую ничью в квалификации Лиги чемпионов и поражение в матче за Суперкубок Румынии от «Сепси» (1:2). Очевидно, что команда, у которой был опыт выступлений в главном клубном турнире Старого Света в XXI веке, хочет вновь пробиться в основной раунд, но для этого было бы неплохо не буксовать уже на первом шаге турнирной сетки.

Пюник



И если в составе румынского коллектива выступает один лишь хорошо известный украинскому болельщику Ловро Цвек, то в обойме представителя Армении находится сразу два наших соотечественника. Центральные защитники Антон Братков и Сергей Вакуленко помогли «Пюнику» выстоять в домашней части дуэли, и теперь перед ними будет стоять ровно такая же задача в ответной игре. Объективно, шансов у чемпионов Армении выйти в следующий раунд не так уж и много, однако это не мешает команде также небезызвестного в наших широтах Эгише Меликяна прокладывать свой путь в еврокубках.

Примечательно, что даже банальный поиск информации о контрольных поединках «Пюника» в процессе подготовки к отчетной дуэли вызвал определенные трудности. Официальные ресурсы клуба пустую относительно наличия информации о товарищеских встречах, поэтому совершенно никакой оценки состояния команды, на фоне победы на внутренней арене в прошлом сезоне, дать было невозможно. Скорее всего, именно этот фактор и лег в основу низкой оценки перспектив армянского клуба.

Ориентировочные составы



«Клуж»: Балградеан – Камора, Бурка, Колингер, Маня – Цвек, Боатенг – Ебоа, Паун, Деач – Дебелюх.

«Пюник»: Юрченко – Жуниньо, Коваленко, Вакуленко, Братков, Гонсалес – Дащян, Самбрано, Кочук, Давидян – Отубанжо.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, что в предстоящей игре румынский чемпион сделает шаг в следующий раунд. Нашей ставкой будет позиция – Фора Клуж (-1.5) с коэффициентом 1.76 по линии Parimatch.

13 июля, среда