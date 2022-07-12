Левандовски прибыл на медосмотр в Баварии, но ждет трансфер в Барселону
Игрок вряд ли останется в Мюнхене
Сегодня форвард «Баварии» Роберт Левандовски прибыл в расположение команды на медосмотр перед стартом предсезонной подготовки.
Несмотря на заявления игрока о желании покинуть команду, поляк будет выполнять все контрактные обязательства.
При этом, по информации Sky Germany, Левандовски ожидает, что в ближайшее время состоится его трансфер в «Барселону», которая предложила около 50 миллионов евро и бонусы.
«Баварии» нужны деньги, чтобы оформить трансфер защитника «Ювентуса» Матейса де Лигта, поэтому мюнхенский клуб уже не так категоричен в вопросе продажи Левандовски.
Контракт Роберта завершается через год, и у мюнхенцев есть последний шанс заработать большие деньги на продаже.
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