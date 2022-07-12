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  4. Левандовски прибыл на медосмотр в Баварии, но ждет трансфер в Барселону
Германия
12 июля 2022, 13:47 |
140
0

Левандовски прибыл на медосмотр в Баварии, но ждет трансфер в Барселону

Игрок вряд ли останется в Мюнхене

12 июля 2022, 13:47 |
140
0
Левандовски прибыл на медосмотр в Баварии, но ждет трансфер в Барселону
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

Сегодня форвард «Баварии» Роберт Левандовски прибыл в расположение команды на медосмотр перед стартом предсезонной подготовки.

Несмотря на заявления игрока о желании покинуть команду, поляк будет выполнять все контрактные обязательства.

При этом, по информации Sky Germany, Левандовски ожидает, что в ближайшее время состоится его трансфер в «Барселону», которая предложила около 50 миллионов евро и бонусы.

«Баварии» нужны деньги, чтобы оформить трансфер защитника «Ювентуса» Матейса де Лигта, поэтому мюнхенский клуб уже не так категоричен в вопросе продажи Левандовски.

Контракт Роберта завершается через год, и у мюнхенцев есть последний шанс заработать большие деньги на продаже.

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Бавария Барселона Роберт Левандовски
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Источник Sky Germany
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