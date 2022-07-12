Николай ПАВЛОВ: «Если Шевченко вернулся в Динамо, то и Ярмоленко может»
Специалист не видит проблем для возвращения игрока в киевскую команду
Известный в прошлом наставник Николай Павлов уверен, что Андрей Ярмоленко вполне может вернуться в «Динамо» Киев даже во время войны.
- Николай Петрович, ходят слухи, что Ярмоленко предельно близок к возвращению в киевское Динамо. Как вы к этому относитесь?
- На мой взгляд, для Андрея будет хорошим решением вернуться в Украину, поддержать «Динамо». Бесплатно перейти в клуб, в котором ты состоялся как футболист, будет хорошим примером для молодых игроков.
- То есть такой переход вполне реален?
- Если даже Шевченко вернулся, то почему Ярмоленко не может сделать то же самое. Правда, сейчас ситуация в стране отличается от той, которая была в 2009 году, но тем больше уважения будет заслуживать поступок Ярмоленко.
- Сегодняшний Андрей способен делать разницу в играх УПЛ?
- В Украине – точно. Особенно, если брать во мнение массовый уход легионеров. Опыт Ярмоленко для развития молодых футболистов Динамо бесценен. Он станет хорошим помощником для Луческу.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Словацкий наставник сборной Украины готовит команду к сезону
Один из них – Николай Матвиенко