Николай ПАВЛОВ: «Если Шевченко вернулся в Динамо, то и Ярмоленко может»

Известный в прошлом наставник Николай Павлов уверен, что Андрей Ярмоленко вполне может вернуться в «Динамо» Киев даже во время войны.

- Николай Петрович, ходят слухи, что Ярмоленко предельно близок к возвращению в киевское Динамо. Как вы к этому относитесь?

- На мой взгляд, для Андрея будет хорошим решением вернуться в Украину, поддержать «Динамо». Бесплатно перейти в клуб, в котором ты состоялся как футболист, будет хорошим примером для молодых игроков.

- То есть такой переход вполне реален?

- Если даже Шевченко вернулся, то почему Ярмоленко не может сделать то же самое. Правда, сейчас ситуация в стране отличается от той, которая была в 2009 году, но тем больше уважения будет заслуживать поступок Ярмоленко.

- Сегодняшний Андрей способен делать разницу в играх УПЛ?

- В Украине – точно. Особенно, если брать во мнение массовый уход легионеров. Опыт Ярмоленко для развития молодых футболистов Динамо бесценен. Он станет хорошим помощником для Луческу.