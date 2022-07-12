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  4. Николай ПАВЛОВ: «Если Шевченко вернулся в Динамо, то и Ярмоленко может»
Украина. Премьер лига
12 июля 2022, 13:29 |
365
0

Николай ПАВЛОВ: «Если Шевченко вернулся в Динамо, то и Ярмоленко может»

Специалист не видит проблем для возвращения игрока в киевскую команду

12 июля 2022, 13:29 |
365
0
Николай ПАВЛОВ: «Если Шевченко вернулся в Динамо, то и Ярмоленко может»
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

Известный в прошлом наставник Николай Павлов уверен, что Андрей Ярмоленко вполне может вернуться в «Динамо» Киев даже во время войны.

- Николай Петрович, ходят слухи, что Ярмоленко предельно близок к возвращению в киевское Динамо. Как вы к этому относитесь?

- На мой взгляд, для Андрея будет хорошим решением вернуться в Украину, поддержать «Динамо». Бесплатно перейти в клуб, в котором ты состоялся как футболист, будет хорошим примером для молодых игроков.

- То есть такой переход вполне реален?

- Если даже Шевченко вернулся, то почему Ярмоленко не может сделать то же самое. Правда, сейчас ситуация в стране отличается от той, которая была в 2009 году, но тем больше уважения будет заслуживать поступок Ярмоленко.

- Сегодняшний Андрей способен делать разницу в играх УПЛ?

- В Украине – точно. Особенно, если брать во мнение массовый уход легионеров. Опыт Ярмоленко для развития молодых футболистов Динамо бесценен. Он станет хорошим помощником для Луческу.

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Николай Павлов Динамо Киев Андрей Ярмоленко
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Источник FanDay
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