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Украина. Премьер лига
12 июля 2022, 11:52 |
1122
1

Источник: Днепр-1 намерен отказаться от арендованных у Динамо и Шахтера

Перед командой стоят амбициозные задачи

12 июля 2022, 11:52 |
1122
1
Источник: Днепр-1 намерен отказаться от арендованных у Динамо и Шахтера
scdnipro1.com.ua

По информации журналиста Виктора Вацко, «Днепр-1» после перехода в команду директора Евгения Красникова намерен отказаться от арендованных игроков.

Ранее клуб часто брал в аренду футболистов «Динамо» и «Шахтера», но теперь менеджмент намерен изменить ситуацию, чтобы не зависеть от грандов.

Более того, по информации Вацко, уже в новом сезоне перед обновленным «Днепром-1» будет стоять задача борьбы за место в Лиге чемпионов.

Пока что официально о переходе Красникова и тренера Александра Кучера клуб не сообщил.

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Днепр-1 Шахтер Донецк Динамо Киев
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Источник Вацко Live
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steelmaker
ага, и начать брать арендованных из Металлиста!
С - стратегия!
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