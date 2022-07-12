Источник: Днепр-1 намерен отказаться от арендованных у Динамо и Шахтера

По информации журналиста Виктора Вацко, «Днепр-1» после перехода в команду директора Евгения Красникова намерен отказаться от арендованных игроков.

Ранее клуб часто брал в аренду футболистов «Динамо» и «Шахтера», но теперь менеджмент намерен изменить ситуацию, чтобы не зависеть от грандов.

Более того, по информации Вацко, уже в новом сезоне перед обновленным «Днепром-1» будет стоять задача борьбы за место в Лиге чемпионов.

Пока что официально о переходе Красникова и тренера Александра Кучера клуб не сообщил.