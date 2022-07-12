Источник: Днепр-1 намерен отказаться от арендованных у Динамо и Шахтера
Перед командой стоят амбициозные задачи
По информации журналиста Виктора Вацко, «Днепр-1» после перехода в команду директора Евгения Красникова намерен отказаться от арендованных игроков.
Ранее клуб часто брал в аренду футболистов «Динамо» и «Шахтера», но теперь менеджмент намерен изменить ситуацию, чтобы не зависеть от грандов.
Более того, по информации Вацко, уже в новом сезоне перед обновленным «Днепром-1» будет стоять задача борьбы за место в Лиге чемпионов.
Пока что официально о переходе Красникова и тренера Александра Кучера клуб не сообщил.
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