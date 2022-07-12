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Лига чемпионов
12 июля 2022, 11:23 | Обновлено 12 июля 2022, 12:22
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0

Динамо Батуми – Слован Братислава. Прогноз и анонс на матч квалификации ЛЧ

Украинец Александр Азацкий и его «Динамо» попробуют пройти дальше

12 июля 2022, 11:23 | Обновлено 12 июля 2022, 12:22
135
0
Динамо Батуми – Слован Братислава. Прогноз и анонс на матч квалификации ЛЧ
ФК Слован Братислава

В среду, 13 июля, в Батуми на поле стадиона «Аджарабет Арена» состоится ответный матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором местное «Динамо» примет гостей из Словакии – братиславский «Слован». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по киевскому времени.

Динамо Батуми

Подопечные 57-летнего Гии Гегучадзе в первой встрече со словаками смогли добиться ничьей на их поле – 0:0. Этот результат сделал их небольшими фаворитами ответного поединка. Впрочем, таковы лишь доматчевые предположения.

В настоящий момент батумцы являются лидерами чемпионата Грузии. В 20 матчах они набрали 47 очков, добившись 14 побед, пять раз сыграв вничью и потерпев лишь одного фиаско. Своего ближайшего преследователя – «Динамо» из Тбилиси – подопечные Гегучадзе, среди которых, как известно, присутствует украинский защитник Александр Азацкий, опережают на 9 пунктов.

В четырех крайних матчах в национальном чемпионате батумцы добились побед с общим счетом 14:1. Они поочередно разбили «Гагру» (3:0), «Торпедо» из Кутаиси (4:0), «Сиони» (3:0) и «Динамо» из Тбилиси (4:1).

Слован Братислава

Команда Владимира Вайсса, выйдя 6 июля дома на первый матч первого раунда квалификации ЛЧ с батумским «Динамо», провела первый официальный матч нового сезона. Победой он, напомним, не увенчался – ничья 0:0.

В рамках же подготовки к началу сезона-2022/2023 «Слован» провел в июне-июле четыре контрольных поединка. В них братиславцы одержали одну победу, один раз сыграли вничью и дважды проиграли. Австрийский «Рид» на почин спаррингов словаки обыграли со счетом 3:0. Затем была ничья 0:0 в игре с «Дунайською Стредою» и поражение 1:3 в матче с чешской «Викторией» из Пльзени. В завершающей игре предсезонки «Слован» вновь сыграл вничью – теперь 2:2 с командой «Збройовка Брно» из Чехии.

Ориентировочные составы

Динамо Батуми: Купатадзе – Чабрадзе, Кобахидзе, Азацкий, Азарови, Тейди, Алтунашвили, Мамучашвили, Джигаури, Давиташвили, Фламарион.

Слован Братислава: Хован – Медведев, Кашия, Абена, Де Марко, Канкава, Куцка, Барсегян, Вайсс, Змргал, Рамирес.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящем поединке хозяева смогут воспользоваться преимуществом родных стена и добьются победы. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 2.55 по линии Parimatch.

13 июля, среда

Динамо Батуми – Слован Братислава
Батуми. «Аджарабет Арена». 20:00
Арбитр: Антониу Нобре (Португалия)
Прогноз Sport.ua – 1:0
Первый матч – 0:0

 

Parimatch  
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Лига чемпионов Динамо Батуми Слован Братислава прогнозы Александр Азацкий
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Источник Sport.ua
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