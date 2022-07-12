Англия12 июля 2022, 10:19 | Обновлено 12 июля 2022, 10:23
120
0
Барселона интересуется хавбеком Астон Виллы
Каталонцы видят в 18-летнем Карни Чуквуэмека высокий потенциал
12 июля 2022, 10:19 | Обновлено 12 июля 2022, 10:23
120
0
Полузащитник «Астон Виллы» Карни Чуквуэмека может продолжить карьеру в Испании. Футболист попал в сферу интересов «Барселоны».
Согласно информации источника, каталонцы видят в 18-летнем англичанине высокий потенциал. Контракт Карни Чуквуэмека истекает летом 2023 года.
В прошлом сезоне молодой полузащитник принял участие в 15 матчах во всех клубных турнирах и отдал 1 результативную передачу.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 11 июля 2022, 12:19 20
Колумнист Sport.ua не видит экономической и спортивной логики в договоренностях днепрян и харьковчан
Футбол | 12 июля 2022, 04:30 1
Юрий Николаевич продемонстрировал мастерство
Футбол | 11.07.2022, 21:35
Футбол | 11.07.2022, 22:19
Футбол | 12.07.2022, 02:32
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
10.07.2022, 19:11 2
11.07.2022, 17:39 22
11.07.2022, 19:47 4
11.07.2022, 15:25 1
11.07.2022, 08:20 1
10.07.2022, 13:07 22
10.07.2022, 13:17 4
10.07.2022, 17:29 1