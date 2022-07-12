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Англия
12 июля 2022, 10:19 | Обновлено 12 июля 2022, 10:23
120
0

Барселона интересуется хавбеком Астон Виллы

Каталонцы видят в 18-летнем Карни Чуквуэмека высокий потенциал

12 июля 2022, 10:19 | Обновлено 12 июля 2022, 10:23
120
0
Барселона интересуется хавбеком Астон Виллы
Getty Images/Global Images Ukraine. Карни Чуквуэмека

Полузащитник «Астон Виллы» Карни Чуквуэмека может продолжить карьеру в Испании. Футболист попал в сферу интересов «Барселоны».

Согласно информации источника, каталонцы видят в 18-летнем англичанине высокий потенциал. Контракт Карни Чуквуэмека истекает летом 2023 года.

В прошлом сезоне молодой полузащитник принял участие в 15 матчах во всех клубных турнирах и отдал 1 результативную передачу.

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Барселона Астон Вилла трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Карни Чуквуэмека
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Источник твиттер Фабрицио Романо
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