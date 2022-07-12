Барселона интересуется хавбеком Астон Виллы

Полузащитник «Астон Виллы» Карни Чуквуэмека может продолжить карьеру в Испании. Футболист попал в сферу интересов «Барселоны».

Согласно информации источника, каталонцы видят в 18-летнем англичанине высокий потенциал. Контракт Карни Чуквуэмека истекает летом 2023 года.

В прошлом сезоне молодой полузащитник принял участие в 15 матчах во всех клубных турнирах и отдал 1 результативную передачу.