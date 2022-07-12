Во вторник, 12 июля, в молдавском Кишиневе на стадионе «Зимбру» состоится ответный матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором местный «Шериф» примет боснийский «Зриньски». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по Киеву. Первая встреча завершилась вничью со счетом 0:0.

Шериф

Чемпион Молдовы в прошлом сезоне добился исторического успеха, впервые в истории сыграв в групповом раунде Лиги чемпионов, где, в частности, обыграл мадридский «Реал» на «Сантьяго Бернабеу». Этого успеха клубу помог добиться украинский специалист Юрий Вернидуб, который после начала полномасштабного вторжения россии покинул пост главного тренера, чтобы защищать свою родину.

Также «Шериф» сумел тогда выйти в евровесну и едва не прошел португальскую «Брагу» в 1/16 финала Лиги Европы. Первую встречу «желто-черные» выиграли (2:0), а во второй с таким же счетом проиграли и в итоге уступили в серии послематчевых пенальти. Вероятно, совершить подобный вояж в ближайшие годы молдавскому клубу не удастся, однако в предстоящем поединке он является фаворитом.

Зриньски

Семикратный чемпион Боснии и Герцеговины о групповых стадиях еврокубков пока может только мечтать. В Лиге чемпионов «Дворяне» добирались максимально до второго квалификационного раунда, а из Лиги Европы в лучшем случае вылетали уже после третьего квалифайна.

Впрочем, по меркам своего чемпионата клуб «Зриньски» является довольно конкурентоспособным коллективом. И безголевая ничья в первом поединке с «Шерифом» показала, что боснийцы вполне способны проходить обидчиков действующих триумфаторов этого турнира. Тем более, в их составе выступает экс-игрок «Днепра-1» Марио Чуже, который не так давно показал свой талант в УПЛ.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что «Шериф» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.68 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Шериф»: Абалора – Гуедеш, Кики, Раделич, Кпозо, Киабу, Бадоло, Люшкя, Янсане, Уаттара, Аканби.

«Зриньски»: Чондрич – Чорлука, Магдич, Баришич, Бекич, Савич, Сучич, Тичинович, Юкич, Чуже, Билбия.

12 июля, вторник