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Англия
12 июля 2022, 08:55 | Обновлено 12 июля 2022, 09:02
189
0

Челси может подписать Гнабри

Нападающий «Баварии» – запасной вариант на случай, если провалятся более приоритетные цели

12 июля 2022, 08:55 | Обновлено 12 июля 2022, 09:02
189
0
Челси может подписать Гнабри
Getty Images/Global Images Ukraine. Серж Гнабри

26-летний футболист мюнхенской «Баварии» и национальной сборной Германии Серж Гнабри интересен лондонскому «Челси».

Согласно информации источника, лондонцы сделают предложение мюнхенцам, если не смогут договориться с «Лидсом» по Рафинье Диасе и «Миланом» по Хакиму Зиешу.

В прошлом сезоне Гнабри принял участие в 45 матчах, забил 17 голов и отдал 10 результативных передач.

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Источник The Guardian
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