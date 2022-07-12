Челси может подписать Гнабри

26-летний футболист мюнхенской «Баварии» и национальной сборной Германии Серж Гнабри интересен лондонскому «Челси».

Согласно информации источника, лондонцы сделают предложение мюнхенцам, если не смогут договориться с «Лидсом» по Рафинье Диасе и «Миланом» по Хакиму Зиешу.

В прошлом сезоне Гнабри принял участие в 45 матчах, забил 17 голов и отдал 10 результативных передач.