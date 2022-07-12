Англия12 июля 2022, 08:55 | Обновлено 12 июля 2022, 09:02
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Челси может подписать Гнабри
Нападающий «Баварии» – запасной вариант на случай, если провалятся более приоритетные цели
12 июля 2022, 08:55 | Обновлено 12 июля 2022, 09:02
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26-летний футболист мюнхенской «Баварии» и национальной сборной Германии Серж Гнабри интересен лондонскому «Челси».
Согласно информации источника, лондонцы сделают предложение мюнхенцам, если не смогут договориться с «Лидсом» по Рафинье Диасе и «Миланом» по Хакиму Зиешу.
В прошлом сезоне Гнабри принял участие в 45 матчах, забил 17 голов и отдал 10 результативных передач.
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