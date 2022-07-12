Гарет БЭЙЛ: «Готов ко всем испытаниям»

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Гарет Бэйл заявил, что планирует выступить на чемпионате Европы по футболу 2024 года.

«Готов ко всем испытаниям. Мне почти 33, и у меня еще много лет впереди. Я здесь не просто на 6 или 12 месяцев, хочу быть в «Гэлакси» как можно дольше.

Я с нетерпением жду будущего, и это дает мне возможность продолжать идти к следующему Евро, а может быть, и дальше», - сказал Бэйл.