Другие новости12 июля 2022, 08:10 | Обновлено 12 июля 2022, 08:24
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Гарет БЭЙЛ: «Готов ко всем испытаниям»
Валлийский вингер намерен играть еще несколько лет
12 июля 2022, 08:10 | Обновлено 12 июля 2022, 08:24
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Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Гарет Бэйл заявил, что планирует выступить на чемпионате Европы по футболу 2024 года.
«Готов ко всем испытаниям. Мне почти 33, и у меня еще много лет впереди. Я здесь не просто на 6 или 12 месяцев, хочу быть в «Гэлакси» как можно дольше.
Я с нетерпением жду будущего, и это дает мне возможность продолжать идти к следующему Евро, а может быть, и дальше», - сказал Бэйл.
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