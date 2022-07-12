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12 июля 2022, 08:10 | Обновлено 12 июля 2022, 08:24
251
0

Гарет БЭЙЛ: «Готов ко всем испытаниям»

Валлийский вингер намерен играть еще несколько лет

12 июля 2022, 08:10 | Обновлено 12 июля 2022, 08:24
251
0
Гарет БЭЙЛ: «Готов ко всем испытаниям»
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарет Бэйл

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Гарет Бэйл заявил, что планирует выступить на чемпионате Европы по футболу 2024 года.

«Готов ко всем испытаниям. Мне почти 33, и у меня еще много лет впереди. Я здесь не просто на 6 или 12 месяцев, хочу быть в «Гэлакси» как можно дольше.

Я с нетерпением жду будущего, и это дает мне возможность продолжать идти к следующему Евро, а может быть, и дальше», - сказал Бэйл.

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Гарет Бэйл
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Источник The Telegraph
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