Кристал Пэлас подписал малийского полузащитника Ланса

Малийский полузащитник Шейк Дукуре стал игроком «Кристал Пэлас». Раньше он защищал цвета «Ланса».

Контракт 22-летнего игрока рассчитан на пять лет. Финансовые детали сделки не сообщаются.

По данным журналиста Фабрицио Романо, сумма трансфера составила 18 миллионов фунтов плюс бонусы.

В прошлом сезоне Дукуре провел 34 матча за «Ланс» в Лиге 1 и забил один гол.