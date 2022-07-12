Англия12 июля 2022, 05:15 |
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Кристал Пэлас подписал малийского полузащитника Ланса
Шейк Дукуре переехал в АПЛ
12 июля 2022, 05:15 |
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Малийский полузащитник Шейк Дукуре стал игроком «Кристал Пэлас». Раньше он защищал цвета «Ланса».
Контракт 22-летнего игрока рассчитан на пять лет. Финансовые детали сделки не сообщаются.
По данным журналиста Фабрицио Романо, сумма трансфера составила 18 миллионов фунтов плюс бонусы.
В прошлом сезоне Дукуре провел 34 матча за «Ланс» в Лиге 1 и забил один гол.
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