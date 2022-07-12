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  4. Кристал Пэлас подписал малийского полузащитника Ланса
Англия
12 июля 2022, 05:15 |
53
0

Кристал Пэлас подписал малийского полузащитника Ланса

Шейк Дукуре переехал в АПЛ

12 июля 2022, 05:15 |
53
0
Кристал Пэлас подписал малийского полузащитника Ланса
ФК Кристал Пелес

Малийский полузащитник Шейк Дукуре стал игроком «Кристал Пэлас». Раньше он защищал цвета «Ланса».

Контракт 22-летнего игрока рассчитан на пять лет. Финансовые детали сделки не сообщаются.

По данным журналиста Фабрицио Романо, сумма трансфера составила 18 миллионов фунтов плюс бонусы.

В прошлом сезоне Дукуре провел 34 матча за «Ланс» в Лиге 1 и забил один гол.

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Источник ФК Кристал Пэлас
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