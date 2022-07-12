Украина. Премьер лига12 июля 2022, 04:30 |
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ВИДЕО. Тренер показал класс. Вернидуб забил с нулевого угла на тренировке
Юрий Николаевич продемонстрировал мастерство
12 июля 2022, 04:30 |
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Главный тренер «Кривбасса» Юрий Вернидуб во время тренировки продемонстрировал свои умения.
Новый наставник криворожского клуба тонким ударом с подкруткой поразил ворота с нулевого угла.
«Как босс», – подписали видео в соцсетях «Кривбасса».
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