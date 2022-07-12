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  4. ВИДЕО. Тренер показал класс. Вернидуб забил с нулевого угла на тренировке
Украина. Премьер лига
12 июля 2022, 04:30 |
180
0

ВИДЕО. Тренер показал класс. Вернидуб забил с нулевого угла на тренировке

Юрий Николаевич продемонстрировал мастерство

12 июля 2022, 04:30 |
180
0
ВИДЕО. Тренер показал класс. Вернидуб забил с нулевого угла на тренировке
ФК Кривбасс. Юрий Вернидуб

Главный тренер «Кривбасса» Юрий Вернидуб во время тренировки продемонстрировал свои умения.

Новый наставник криворожского клуба тонким ударом с подкруткой поразил ворота с нулевого угла.

«Как босс», – подписали видео в соцсетях «Кривбасса». 

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Юрий Вернидуб Кривбасс Кривой Рог видео lifestyle
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