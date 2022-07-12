Менеджер SCM: «В заявлении Ахметова не было ни слова о передаче активов»

Директор по коммуникациям в System Capital Management (SCM) Наталья Емченко пролила свет на заявление Рината Ахметова о выходе из медиа-бизнеса.

«Завтра будет релиз с определенными деталями о нашем выходе из медиа-бизнеса уже от SCM.

Но уже сейчас хочу зафиксировать:

1. Мы возвращаем государству только государственное – то есть лицензии (которые оно нам выдало) на вещание.

Все. Именно это говорится в заявлении Рината Ахметова. И именно это будет сделано.

2. Никакие другие активы медиа-группы (кроме этих лицензий) мы государству не передаем – ни бренды, ни библиотеки.

О передаче активов нет ни слова и в заявлении Ахметова, ни одного.

3. Как дальше государство будет распоряжаться этими лицензиями – мы не знаем.

Может, решит выдать их кому-то, может – нет», – написала Емченко в фейсбуке.