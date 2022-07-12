ВИДЕО. Победитель Уимблдона выполнил худший удар на турнире

Австралийцы Мэттью Эбден и Макс Перселл стали победителями Уимблдона в парном мужском разряде.

Но в финале Мэттью в одном из моментов сыграл явно не по-чемпионски.

Вместо того, чтобы вколотить легкий мяч с лета возле сетки Эбден почему-то промахнулся. Кажется, он и сам не понял, как это случилось.