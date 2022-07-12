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  4. ВИДЕО. Победитель Уимблдона выполнил худший удар на турнире
Уимблдон
12 июля 2022, 03:10 |
126
0

ВИДЕО. Победитель Уимблдона выполнил худший удар на турнире

За такое нужно штрафовать

12 июля 2022, 03:10 |
126
0
ВИДЕО. Победитель Уимблдона выполнил худший удар на турнире
Getty Images/Global Images Ukraine. Мэттью Эбден и Макс Перселл

Австралийцы Мэттью Эбден и Макс Перселл стали победителями Уимблдона в парном мужском разряде.

Но в финале Мэттью в одном из моментов сыграл явно не по-чемпионски.

Вместо того, чтобы вколотить легкий мяч с лета возле сетки Эбден почему-то промахнулся. Кажется, он и сам не понял, как это случилось.

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Источник Sport.ua
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