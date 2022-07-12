Уимблдон12 июля 2022, 03:10 |
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ВИДЕО. Победитель Уимблдона выполнил худший удар на турнире
За такое нужно штрафовать
12 июля 2022, 03:10 |
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Австралийцы Мэттью Эбден и Макс Перселл стали победителями Уимблдона в парном мужском разряде.
Но в финале Мэттью в одном из моментов сыграл явно не по-чемпионски.
Вместо того, чтобы вколотить легкий мяч с лета возле сетки Эбден почему-то промахнулся. Кажется, он и сам не понял, как это случилось.
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