Крутых выиграл первый матч в статусе лидера украинского мужского тенниса

Украинский теннисист Алексей Крутых успешно стартовал в основной сетке грунтового челленджера в Румынии.

В первом раунде украинец, который с этой недели стал первой ракеткой страны, переиграл Даниэля Дутра да Сильву из Бразилии.

Яссы. Первый круг

Алексей Крутых (Украина) – Даниэль Дутра да Сильва (Бразилия) – 2:6, 7:6(4), 7:6(3)

Далее по сетке Ренцо Оливо из Аргентины или словак Лукаш Клейн.