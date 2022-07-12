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  4. Крутых выиграл первый матч в статусе лидера украинского мужского тенниса
ATP
12 июля 2022, 01:22 |
20
0

Крутых выиграл первый матч в статусе лидера украинского мужского тенниса

Алексей одержал непростую победу над соперником из Бразилии

12 июля 2022, 01:22 |
20
0
Крутых выиграл первый матч в статусе лидера украинского мужского тенниса
ФТУ. Алексей Крутых

Украинский теннисист Алексей Крутых успешно стартовал в основной сетке грунтового челленджера в Румынии.

В первом раунде украинец, который с этой недели стал первой ракеткой страны, переиграл Даниэля Дутра да Сильву из Бразилии.

Яссы. Первый круг
Алексей Крутых (Украина) – Даниэль Дутра да Сильва (Бразилия) – 2:6, 7:6(4), 7:6(3)

Далее по сетке Ренцо Оливо из Аргентины или словак Лукаш Клейн.

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Источник Sport.ua
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