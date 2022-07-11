Украина. Премьер лига11 июля 2022, 23:43 | Обновлено 11 июля 2022, 23:55
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Тете включен в заявку Лиона на товарищеские матчи против Динамо
12 июля «Лион» и «Динамо» проведут две контрольных игры, в 19:00 и 22:00
11 июля 2022, 23:43 | Обновлено 11 июля 2022, 23:55
117
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Французский «Лион» обнародовал заявку на два товарищеских матча против киевского «Динамо».
В заявку включены 33 футболиста, среди которых 22-летний бразильский хавбек Тете, арендованный у донецкого «Шахтера».
12 июля «Лион» и «Динамо» проведут две контрольных игры, в 19:00 и 22:00.
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