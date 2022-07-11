Тете включен в заявку Лиона на товарищеские матчи против Динамо

Французский «Лион» обнародовал заявку на два товарищеских матча против киевского «Динамо».

В заявку включены 33 футболиста, среди которых 22-летний бразильский хавбек Тете, арендованный у донецкого «Шахтера».

12 июля «Лион» и «Динамо» проведут две контрольных игры, в 19:00 и 22:00.