Бан от Суркиса. Буяльский вел переговоры с клубом Фила Невилла из MLS
Хавбек киевского «Динамо» мог перейти в «Интер» Майами
Хавбек киевского «Динамо» Виталий Буяльский вел переговоры с клубом MLS «Интер» Майами.
Как сообщил футбольный журналист Виктор Вацко, руководство столичного клуба решило не отпускать игрока.
«Буяльский был в очень серьезном переговорном процессе по «Интер Майами», с его тренером Филом Невиллом. Там было конкретное предложение. Но они хотели получить игрока бесплатно. На этот трансфер поставил бан Игорь Суркис».
29-летний Виталий Буяльский в минувшем сезоне УПЛ провел 16 матчей и забил 9 голов.
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