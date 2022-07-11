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  4. Бан от Суркиса. Буяльский вел переговоры с клубом Фила Невилла из MLS
Украина. Премьер лига
11 июля 2022, 22:19 | Обновлено 11 июля 2022, 22:29
668
0

Бан от Суркиса. Буяльский вел переговоры с клубом Фила Невилла из MLS

Хавбек киевского «Динамо» мог перейти в «Интер» Майами

11 июля 2022, 22:19 | Обновлено 11 июля 2022, 22:29
668
0
Бан от Суркиса. Буяльский вел переговоры с клубом Фила Невилла из MLS
dynamo.kiev.ua. Виталий Буяльский

Хавбек киевского «Динамо» Виталий Буяльский вел переговоры с клубом MLS «Интер» Майами.

Как сообщил футбольный журналист Виктор Вацко, руководство столичного клуба решило не отпускать игрока.

«Буяльский был в очень серьезном переговорном процессе по «Интер Майами», с его тренером Филом Невиллом. Там было конкретное предложение. Но они хотели получить игрока бесплатно. На этот трансфер поставил бан Игорь Суркис».

29-летний Виталий Буяльский в минувшем сезоне УПЛ провел 16 матчей и забил 9 голов.

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Виталий Буяльский Виктор Вацко Динамо Киев Интер Майами трансферы трансферы УПЛ Игорь Суркис
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Источник Вацко Live
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