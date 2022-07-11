Бан от Суркиса. Буяльский вел переговоры с клубом Фила Невилла из MLS

Хавбек киевского «Динамо» Виталий Буяльский вел переговоры с клубом MLS «Интер» Майами.

Как сообщил футбольный журналист Виктор Вацко, руководство столичного клуба решило не отпускать игрока.

«Буяльский был в очень серьезном переговорном процессе по «Интер Майами», с его тренером Филом Невиллом. Там было конкретное предложение. Но они хотели получить игрока бесплатно. На этот трансфер поставил бан Игорь Суркис».

29-летний Виталий Буяльский в минувшем сезоне УПЛ провел 16 матчей и забил 9 голов.