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  4. Александр КАРАВАЕВ: «Мы с каждым днем набираем форму»
Украина. Премьер лига
11 июля 2022, 17:11 |
136
0

Александр КАРАВАЕВ: «Мы с каждым днем набираем форму»

Защитник «Динамо» - о подготовке к новому сезону

11 июля 2022, 17:11 |
136
0
Александр КАРАВАЕВ: «Мы с каждым днем набираем форму»
ФК Динамо

Полузащитник «Динамо» Киев Александр Караваев рассказал о подготовке к противостоянию с «Фенербахче» в Лиге чемпионов:

– В каких кондициях находится команда по итогам швейцарского сбора?
- Не могу сказать, что мы сейчас готовы на сто процентов, однако уже подходим к высокому уровню физической готовности. В последней контрольной игре мы продемонстрировали более слаженное взаимодействие между собой. Мы переносим на поле то, что отрабатываем на тренировках, и с каждым днем ​​набираем форму.

- Мирча Луческу и его тренерский штаб начали активную стадию подготовки к поединкам с «Фенербахче». Что известно об этой команде?
– У нас пока было одно теоретическое занятие, в ходе которого мы ознакомились с соперником. Посмотрели контрольную игру «Фенербахче» с «Партизаном». Могу сказать, что это организованная команда, где заметен почерк тренера, с которым мы пересекались в прошлом сезоне в Лиге чемпионов, когда он возглавлял «Бенфику».

Игроки «Фенербахче» очень сильны в индивидуальном плане, прежде всего в атаке, и слаженно действуют на поле. Потому мы очень тщательно готовимся к противостоянию с турецкой командой.

– В 2017 году ты выступал за «Фенербахче». Будет ли для тебя встреча с этой командой особенной?
- Я провел в «Фенербахче» полгода и мало играл. Однако этот период оставил приятные воспоминания, ведь у «Фенербахче» пылкие фаны, которые с самого детства болеют за свой родной клуб. У этой команды очень сильная поддержка, которую мы ощутим.

Считаю, что жребий свел в этом раунде квалификации две сильнейшие команды – «Динамо» и «Фенербахче». Потому будет очень сложная игра. Но у нас есть все шансы пройти дальше, мы ведь очень тщательно подходим к этому противостоянию.

- Команда понимает, что этот поединок важен не только для «Динамо», но и всего украинского футбола и всех украинцев?
– Конечно, это так. Мы увидели, что у нас сильная и единая нация, которая сейчас объединяется на любом поприще – будь то политика или спорт. Мы одно целое. Уверен, что мы будем побеждать на всех фронтах – как на спортивном, так и на нашей украинской земле.

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Александр Караваев Динамо Киев Фенербахче Лига чемпионов
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Источник ФК Динамо Киев
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