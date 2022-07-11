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  4. Экс-защитник Александрии Чередниченко защищает Украину в рядах Нацгвардии
Украина. Премьер лига
11 июля 2022, 15:54 | Обновлено 11 июля 2022, 15:57
389
0

Экс-защитник Александрии Чередниченко защищает Украину в рядах Нацгвардии

Бывший футболист ушел на войну добровольцем

11 июля 2022, 15:54 | Обновлено 11 июля 2022, 15:57
389
0
Экс-защитник Александрии Чередниченко защищает Украину в рядах Нацгвардии
ФК Металлист 1925. Игорь Чередниченко

38-летний экс-защитник «Александрии» и «Металлиста 1925» Игорь Чередниченко служит в Нацгвардии Украины, куда ушел добровольцем вместе со своим многолетним одноклубником Русланом Зарубиным.

– Игорь, ваш товарищ Руслан Зарубин рассказывал, что у вас была общая договоренность вместе пойти в военкомат.
– Это правда, с Русланом мы постоянно на связи – еще до войны многое об этом говорили. Все начиналось с вопроса «Чем мы можем помочь?», а завершалось фразой «Ну сколько можно тянуть?» Когда в зеркало стало неприятно на себя смотреть, тогда и решили – нужно уходить. Мой брат – военный, сначала я заботился о его семье. Впоследствии пришли к выводу, что родня в безопасности, поэтому встретился с Русланом и вместе уехали в военкомат.

– Вы служите не в ВСУ, а попали в Нацгвардию. Имели возможность выбирать направление?
– Мы не высказывали никаких пожеланий. Нас не спрашивали, куда мы хотим. Очевидно, что такие порядки у них. Просто поставили перед фактом. В конце концов нас под танки не бросили, отправили на учебу, поэтому никаких нареканий быть не может.

– Наличие брата-военного – это фактически все, что вас связывало с армейским делом?
– Где футбол, а где армия – это совсем разные вещи. Сколько брата помню, он всю жизнь хотел быть военным. У меня был небольшой интерес к оружию, как у многих мужчин. У меня есть собственный автомат с разрешением и соответствующими документами. На полигон выезжал, стрелял. Собственно, это и есть вся моя связь с армией и военным ремеслом.

– Ваши товарищи не удивляются наличию рядом с собой экс-футболиста?
– Есть такое. Для них футболист – это нечто отдаленное. Может быть, как артист или человек искусства. «О, а как вы здесь оказались?» – спрашивали. Ну, как оказались – благодаря Адольфу Второму или как его правильно назвать. Все, кто на войне, оказались там благодаря ему.

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Игорь Чередниченко Александрия Металлист 1925
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Источник Футбол 24
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