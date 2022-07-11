ВИДЕО. Эрлинг Холанд – об АПЛ, Лиге чемпионов и своей роли в Манчестер Сити

«Манчестер Сити» официально объявил о том, какой номер в этом сезоне будет носить новичок Эрлинг Холанд. Норвежский форвард, перешедший из дортмундской «Боруссии» за 60 миллионов евро, получил «9».

В немецком клубе Холанд также носил этот номер, однако в свой первый сезон в команде все же получил «17». Ранее – в «РБ Зальцбург» и «Мольде» – Эрлинг играл исключительно под номером «30».

Примечательно, что его отец Альф-Инге играл в «Манчестер Сити» под номером «15». За сборные Норвегии Холанды также играли под разными номерами, и пересекались всего дважды: Альф-Инге, среди прочих, носил «14» и «18». Под первым Эрлинг играл в сборной U-17, во втором – в U-21.