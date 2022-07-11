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  4. ВИДЕО. Эрлинг Холанд – об АПЛ, Лиге чемпионов и своей роли в Манчестер Сити
Англия
11 июля 2022, 15:59 | Обновлено 11 июля 2022, 17:01
535
0

ВИДЕО. Эрлинг Холанд – об АПЛ, Лиге чемпионов и своей роли в Манчестер Сити

Новое интересное видео на ютуб-канале Sport.ua

11 июля 2022, 15:59 | Обновлено 11 июля 2022, 17:01
535
0
ВИДЕО. Эрлинг Холанд – об АПЛ, Лиге чемпионов и своей роли в Манчестер Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

«Манчестер Сити» официально объявил о том, какой номер в этом сезоне будет носить новичок Эрлинг Холанд. Норвежский форвард, перешедший из дортмундской «Боруссии» за 60 миллионов евро, получил «9».

В немецком клубе Холанд также носил этот номер, однако в свой первый сезон в команде все же получил «17». Ранее – в «РБ Зальцбург» и «Мольде» – Эрлинг играл исключительно под номером «30».

Примечательно, что его отец Альф-Инге играл в «Манчестер Сити» под номером «15». За сборные Норвегии Холанды также играли под разными номерами, и пересекались всего дважды: Альф-Инге, среди прочих, носил «14» и «18». Под первым Эрлинг играл в сборной U-17, во втором – в U-21.

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Эрлинг Холанд видео Манчестер Сити
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Источник Sport.ua
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