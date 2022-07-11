Манчестер Юнайтед отказался покупать Паредеса за 35 млн евро

«Манчестер Юнайтед», вероятнее всего, не подпишет в ближайшее время полузащитника ПСЖ Леандро Паредеса.

Английский клуб был заинтересован в трансфере игрока, манкунианцы начали с парижанами переговоры, однако вышли после того как узнали, какую сумму хочет получить ПСЖ за хавбека. МЮ считает, что 35 млн евро – слишком завышенная цена за игрока уровня Паредеса.

В прошлом сезоне 28-летний Леандро Паредес провел за парижан 22 матча, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.