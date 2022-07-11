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  4. ШЕЛАЕВ: «До сенсации в чемпионате Украины, как было в 1992, дело не дойдет»
Украина. Премьер лига
11 июля 2022, 10:53 |
563
0

ШЕЛАЕВ: «До сенсации в чемпионате Украины, как было в 1992, дело не дойдет»

Экс-полузащитник сборной Украины уверен, что неожиданностей много не будет

11 июля 2022, 10:53 |
563
0
ШЕЛАЕВ: «До сенсации в чемпионате Украины, как было в 1992, дело не дойдет»
ФК Ворскла

Экс-полузащитник сборной Украины Олег Шелаев поделился мнением о предстоящем сезоне УПЛ.

— На ваш взгляд, удастся ли в Украине провести полноценный чемпионат?
— Главное, что появилась уверенность: чемпионат начнется! Это уже очень важно, поскольку речь о масштабном мероприятии. Надеюсь, что представители заинтересованных структур все хорошенько взвесили, прежде чем дать свое согласие. Ведь речь идет о гарантиях безопасности, вопросах логистики, создании надлежащих условий не только для соревновательного, но и тренировочного процессов. Верю, что все должно получиться, хотя играть придется во время военного положения и права на ошибку уже не будет.

— Может ли предстоящий сезон стать самым непредсказуемым за время независимости?
— Нет. Уверен, что судьба золотых медалей определится в соперничестве старых знакомых: «Динамо», «Шахтера», «Днепра-1» и «Ворсклы». Поэтому до сенсации, как произошло в чемпионате Украины 1992 года, когда неожиданно победила симферопольская «Таврия», дело вряд ли дойдет.

А среди команд ранее не попадавших в еврокубки отметил бы «Рух». Львовяне довольно качественно поработали на трансферном рынке, к их услугам современная инфраструктура, крепкие финансовые тылы, они могут прибавить.

— Насколько сильно упадет уровень УПЛ в связи с нынешней ситуацией в стране?
— Думаю, что упадет и довольно существенно. Отъезд многих легионеров сильно повлияет на уровень большинства команд. Многие клубы из-за вторжения россии вынуждены будут сменить дислокацию. Это тоже найдет свое отражение, прежде всего, в психологическом аспекте игроков. С другой стороны появится больше шансов проявить себя молодежи. Скажем так: это наше капиталовложение, однако, на мой взгляд, все же, главное, что футбольная жизнь в Украине возрождается.

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Источник zbirna.com
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