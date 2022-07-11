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  4. ВИДЕО. Динамо прибыло во Францию на матчи с Лионом
Украина. Премьер лига
11 июля 2022, 09:08 |
1729
0

ВИДЕО. Динамо прибыло во Францию на матчи с Лионом

Обе встречи состоятся во вторник

11 июля 2022, 09:08 |
1729
0
ВИДЕО. Динамо прибыло во Францию на матчи с Лионом
ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» провело первую тренировку во Франции.

Подопечные Мирчи Луческу прибыли в Сен-Приест, где готовятся к двум поединкам с «Лионом», которые состоятся во вторник (19:00 и 21:00).

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Источник ФК Динамо Киев
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