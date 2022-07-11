Украина. Премьер лига11 июля 2022, 09:08 |
1729
0
ВИДЕО. Динамо прибыло во Францию на матчи с Лионом
Обе встречи состоятся во вторник
11 июля 2022, 09:08 |
1729
0
Киевское «Динамо» провело первую тренировку во Франции.
Подопечные Мирчи Луческу прибыли в Сен-Приест, где готовятся к двум поединкам с «Лионом», которые состоятся во вторник (19:00 и 21:00).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 10 июля 2022, 19:45 2
Румынский наставник киевлян хочет видеть Андрея в столичной команде
Футбол | 11 июля 2022, 03:12 2
Турнир проходит в Англии с 6 по 31 июля
Теннис | 11.07.2022, 07:40
Футбол | 11.07.2022, 08:20
Футбол | 11.07.2022, 10:20
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Другие виды
10.07.2022, 13:07 18
10.07.2022, 03:56 15
10.07.2022, 19:11 2
10.07.2022, 09:52 3
09.07.2022, 08:38 8
09.07.2022, 19:59 2
10.07.2022, 21:32 9