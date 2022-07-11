Рейтинг ATP. Джокович после победы на Уимблдоне опустился на седьмое место
Алексей Крутых – первая ракетка Украины
После завершения Уимблдона, за который ATP не начисляла очков, в рейтинге все равно произошли существенные изменения.
Рейтинговые баллы за прошлогоднее выступление сняли, а это означает, что пострадали те, кто хорошо выступил в Лондоне в 2021-м.
Задело это и Новака Джоковича, который в этом году снова защитил титул. Серб опустился на седьмое место, что выглядит довольно странно.
Также стоит отметить, что в первую десятку вернулся Янник Синнер.
Топ-10 рейтинга ATP
Что касается украинцев, то у нас есть новая первая ракетка – Алексей Крутых. К сожалению, Илья Марченко и Виталий Сачко продолжают терять позиции.
Украинцы в топ-800 рейтинга ATP
В Чемпионской гонке без изменений
Чемпионская гонка ATP
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