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  4. Рейтинг ATP. Джокович после победы на Уимблдоне опустился на седьмое место
Уимблдон
11 июля 2022, 09:00 | Обновлено 11 июля 2022, 09:01
1154
0

Рейтинг ATP. Джокович после победы на Уимблдоне опустился на седьмое место

Алексей Крутых – первая ракетка Украины

11 июля 2022, 09:00 | Обновлено 11 июля 2022, 09:01
1154
0
Рейтинг ATP. Джокович после победы на Уимблдоне опустился на седьмое место
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

После завершения Уимблдона, за который ATP не начисляла очков, в рейтинге все равно произошли существенные изменения.

Рейтинговые баллы за прошлогоднее выступление сняли, а это означает, что пострадали те, кто хорошо выступил в Лондоне в 2021-м.

Задело это и Новака Джоковича, который в этом году снова защитил титул. Серб опустился на седьмое место, что выглядит довольно странно. 

Также стоит отметить, что в первую десятку вернулся Янник Синнер.

Топ-10 рейтинга ATP

Что касается украинцев, то у нас есть новая первая ракетка – Алексей Крутых. К сожалению, Илья Марченко и Виталий Сачко продолжают терять позиции.

Украинцы в топ-800 рейтинга ATP

В Чемпионской гонке без изменений

Чемпионская гонка ATP  

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Источник Sport.ua
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