Рейтинг ATP. Джокович после победы на Уимблдоне опустился на седьмое место

После завершения Уимблдона, за который ATP не начисляла очков, в рейтинге все равно произошли существенные изменения.

Рейтинговые баллы за прошлогоднее выступление сняли, а это означает, что пострадали те, кто хорошо выступил в Лондоне в 2021-м.

Задело это и Новака Джоковича, который в этом году снова защитил титул. Серб опустился на седьмое место, что выглядит довольно странно.

Также стоит отметить, что в первую десятку вернулся Янник Синнер.

Топ-10 рейтинга ATP

Что касается украинцев, то у нас есть новая первая ракетка – Алексей Крутых. К сожалению, Илья Марченко и Виталий Сачко продолжают терять позиции.

Украинцы в топ-800 рейтинга ATP

В Чемпионской гонке без изменений

Чемпионская гонка ATP