Рейтинг WTA. Дебют Радукану в первой десятке, Калинина упала на 5 строчек
Дарья Снигур обновила личный рекорд
Девушки две недели сражались на Уимблдоне исключительно за призовые, но изменения в рейтинге все равно произошли. Хотя в этом году на травяном мейджоре нельзя было разжиться рейтинговыми баллами, но очки за прошлогоднее выступление все равно снимали. Поэтому изменения есть и существенные.
В первой десятке произошло насколько перестановок. Онс Жабер упала со второго места на пятое, что позволило Анетт Контавей и Марии Саккари повторить свои лучшие достижениия в карьере. Каролина Плишкова вылетела из первой десятки, это помогло Эмме Радукану дебютировать в топ-10, а Даниэль Коллинс, Кори Гауфф и Лейле Фернандес обновить личные рекорды.
Топ-10 рейтинга WTA
Что касается украинок, то Ангелина Калинина потеряла пять позиций, а Даяна Ястремская – восемь. Марта Костюк, Леся Цуренко, Дарья Снигур и Катерина Байндл немного подтянулись. Снигур еще и обновила личное достижение. Все очень плохо у Катарины Завацкой, она уже в конце третьей сотни.
Украинки в рейтинге WTA
В Чемпионской гонке без начисления очков никаких изменений не произошло.
Чемпионская гонка WTA
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