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  4. Рейтинг WTA. Дебют Радукану в первой десятке, Калинина упала на 5 строчек
Уимблдон
11 июля 2022, 07:59 |
360
0

Рейтинг WTA. Дебют Радукану в первой десятке, Калинина упала на 5 строчек

Дарья Снигур обновила личный рекорд

11 июля 2022, 07:59 |
360
0
Рейтинг WTA. Дебют Радукану в первой десятке, Калинина упала на 5 строчек
Getty Images/Global Images Ukraine. Эмма Радукану

Девушки две недели сражались на Уимблдоне исключительно за призовые, но изменения в рейтинге все равно произошли. Хотя в этом году на травяном мейджоре нельзя было разжиться рейтинговыми баллами, но очки за прошлогоднее выступление все равно снимали. Поэтому изменения есть и существенные.

В первой десятке произошло насколько перестановок. Онс Жабер упала со второго места на пятое, что позволило Анетт Контавей и Марии Саккари повторить свои лучшие достижениия в карьере. Каролина Плишкова вылетела из первой десятки, это помогло Эмме Радукану дебютировать в топ-10, а Даниэль Коллинс, Кори Гауфф и Лейле Фернандес  обновить личные рекорды. 

Топ-10 рейтинга WTA

Что касается украинок, то Ангелина Калинина потеряла пять позиций, а Даяна Ястремская – восемь. Марта Костюк, Леся Цуренко, Дарья Снигур и Катерина Байндл немного подтянулись. Снигур еще и обновила личное достижение. Все очень плохо у Катарины Завацкой, она уже в конце третьей сотни.

Украинки в рейтинге WTA


В Чемпионской гонке без начисления очков никаких изменений не произошло.

Чемпионская гонка WTA

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рейтинг WTA Катерина Байндл (Козлова) Ангелина Калинина Даяна Ястремская Катарина Завацкая Марта Костюк Анетт Контавейт Дарья Снигур Ига Свёнтек Онс Жабер Даниэль Коллинс Кори Гауфф Лейла Фернандес Эмма Радукану
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Источник Sport.ua
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