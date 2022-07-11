Сергей ЛАВРИНЕНКО: «Ребята сдали физически за 4 месяца»

Главный тренер «Ингульца» Сергей Лавриненко рассказал о готовности команды к новому сезону.

«Физически очень сдали ребята за 4 месяца. Видно, что была очень большая пауза. Поэтому сейчас стараемся больше работать над восстановлением физических качеств.

У каждого было по-разному. Был и лишний вес. Понимаю, что ребята, может, где-то и тренировались, но это было больше, что просто поиграли в футбол на маленьких площадках, где больше 20 метров не бежишь.

Поэтому видно, когда нужно бежать больше, когда беговая работа, как футболист легко переносит нагрузку», – сказал Лавриненко.