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  4. Сергей ЛАВРИНЕНКО: «Ребята сдали физически за 4 месяца»
Украина. Премьер лига
11 июля 2022, 07:25 | Обновлено 11 июля 2022, 07:26
75
0

Сергей ЛАВРИНЕНКО: «Ребята сдали физически за 4 месяца»

Главный тренер «Ингульца» – о подготовке к новому сезону

11 июля 2022, 07:25 | Обновлено 11 июля 2022, 07:26
75
0
Сергей ЛАВРИНЕНКО: «Ребята сдали физически за 4 месяца»
ФК Ингулец. Сергей Лавриненко

Главный тренер «Ингульца» Сергей Лавриненко рассказал о готовности команды к новому сезону.

«Физически очень сдали ребята за 4 месяца. Видно, что была очень большая пауза. Поэтому сейчас стараемся больше работать над восстановлением физических качеств.

У каждого было по-разному. Был и лишний вес. Понимаю, что ребята, может, где-то и тренировались, но это было больше, что просто поиграли в футбол на маленьких площадках, где больше 20 метров не бежишь.

Поэтому видно, когда нужно бежать больше, когда беговая работа, как футболист легко переносит нагрузку», – сказал Лавриненко.

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Источник Футбол 1/2/3
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