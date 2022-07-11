Сергей ЛАВРИНЕНКО: «Ребята сдали физически за 4 месяца»
Главный тренер «Ингульца» – о подготовке к новому сезону
Главный тренер «Ингульца» Сергей Лавриненко рассказал о готовности команды к новому сезону.
«Физически очень сдали ребята за 4 месяца. Видно, что была очень большая пауза. Поэтому сейчас стараемся больше работать над восстановлением физических качеств.
У каждого было по-разному. Был и лишний вес. Понимаю, что ребята, может, где-то и тренировались, но это было больше, что просто поиграли в футбол на маленьких площадках, где больше 20 метров не бежишь.
Поэтому видно, когда нужно бежать больше, когда беговая работа, как футболист легко переносит нагрузку», – сказал Лавриненко.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Томас Стракоша заинтересовал топ-клуб АПЛ
Центрбек проведет в Германии минимум один сезон