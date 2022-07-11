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  4. Ник КИРЬОС: «Если бы я выиграл, мне бы не хватало мотивации в дальнейшем»
Уимблдон
11 июля 2022, 07:40 |
291
1

Ник КИРЬОС: «Если бы я выиграл, мне бы не хватало мотивации в дальнейшем»

Австралийский теннисист – о поражении в финал Уимблдона

11 июля 2022, 07:40 |
291
1
Ник КИРЬОС: «Если бы я выиграл, мне бы не хватало мотивации в дальнейшем»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ник Кирьос

Австралийский теннисист Ник Кирьос прокомментировал поражение Новаку Джоковичу в финале Уимблдона.

«У меня такое чувство будто, если бы я выиграл, у меня бы начались проблемы с мотивацией. Я всю жизнь говорил, что победа на Уимблдоне – это моя главная цель. Для такого как я, а я не Синнер или Алькарас, которые только появились в Туре и уже прошли далеко на Шлемах, у меня ушло почти 10 лет, чтобы наконец дойти до финала и остановиться в шаге от победы. Мне кажется, если бы я выиграл, то мне бы не хватало мотивации в дальнейшем. Мол, возвращаться на турниры, на соревнования серии 250, это было бы трудно. То есть, я как бы достиг уже вершины в этом спорте. Так бы это было.

Но я чувствую, что по уровню игры я близко. Я играл в финале против одного из величайших теннисистов в истории и я был близок. Люди, наверное, ожидали, что со мной что-то произойдет, но я вышел на корт и первый сет отыграл так, как человек с большим опытом. Я думаю, что я довольно хорошо справился с давлением», – сказал Кирьос.

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Источник Большой теннис Украины
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