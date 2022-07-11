ФОТО. В сеть слили снимок новой формы сборной Англии

Портал Footy Headlines опубликовал фото домашнего комплекта формы сборной Англии, в котором команда выступит на чемпионате мира в Катаре.

Отличительной особенностью футболки станет градиент от темно-синего к голубому цвету на плечах.

Вместе с вставками таких же цветов на манжетах это отсылка к формам сборной Англии во второй половине 1990-х годов. Техническим спонсором сборной Англии является компания Nike.

На ЧМ-2022 Англия выступит в группе B вместе с командами Ирана, США и Уэльса.