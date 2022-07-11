ФОТО. В сеть слили снимок новой формы сборной Англии
В этом комплекте команда Гарета Саутгейта выступит на ЧМ-2022
Портал Footy Headlines опубликовал фото домашнего комплекта формы сборной Англии, в котором команда выступит на чемпионате мира в Катаре.
Отличительной особенностью футболки станет градиент от темно-синего к голубому цвету на плечах.
Вместе с вставками таких же цветов на манжетах это отсылка к формам сборной Англии во второй половине 1990-х годов. Техническим спонсором сборной Англии является компания Nike.
На ЧМ-2022 Англия выступит в группе B вместе с командами Ирана, США и Уэльса.
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