Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. В сеть слили снимок новой формы сборной Англии
Чемпионат мира
11 июля 2022, 04:30 |
19
0

ФОТО. В сеть слили снимок новой формы сборной Англии

В этом комплекте команда Гарета Саутгейта выступит на ЧМ-2022

11 июля 2022, 04:30 |
19
0
ФОТО. В сеть слили снимок новой формы сборной Англии
footyheadlines.com

Портал Footy Headlines опубликовал фото домашнего комплекта формы сборной Англии, в котором команда выступит на чемпионате мира в Катаре.

Отличительной особенностью футболки станет градиент от темно-синего к голубому цвету на плечах.

Вместе с вставками таких же цветов на манжетах это отсылка к формам сборной Англии во второй половине 1990-х годов. Техническим спонсором сборной Англии является компания Nike.

На ЧМ-2022 Англия выступит в группе B вместе с командами Ирана, США и Уэльса.

По теме:
ФОТО. Аргентина презентовала форму, в которой выступит на ЧМ-2022
Футбол без пива. На стадионах ЧМ-2022 в Катаре запретили алкоголь
Анатолий ТРУБИН: «Мы незаслуженно не вышли на мундиаль»
Гарет Саутгейт ЧМ-2022 по футболу
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ярмоленко договорился о возвращении в Динамо – турецкий журналист
Футбол | 10 июля 2022, 17:04 20
Ярмоленко договорился о возвращении в Динамо – турецкий журналист
Ярмоленко договорился о возвращении в Динамо – турецкий журналист

В настоящий момент вингер пребывает в статусе свободного агента

ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал Ермоленко и еще двух игроков
Футбол | 10 июля 2022, 21:55 1
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал Ермоленко и еще двух игроков
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал Ермоленко и еще двух игроков

Максим Ермоленко, Илья Гаджук и Иван Литвиненко стали «одесситами»

Источник: Цыганков хочет перебраться в АПЛ или Серию A
Футбол | 10.07.2022, 15:45
Источник: Цыганков хочет перебраться в АПЛ или Серию A
Источник: Цыганков хочет перебраться в АПЛ или Серию A
Победа Динамо, очередной любитель русского мира, кто сыграет в Первой лиге
Другие виды | 10.07.2022, 06:09
Победа Динамо, очередной любитель русского мира, кто сыграет в Первой лиге
Победа Динамо, очередной любитель русского мира, кто сыграет в Первой лиге
Снова камбэк. Джокович в седьмой раз выиграл Уимблдон
Теннис | 10.07.2022, 19:11
Снова камбэк. Джокович в седьмой раз выиграл Уимблдон
Снова камбэк. Джокович в седьмой раз выиграл Уимблдон
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Набор формы продолжается. Динамо победило Люцерн в товарищеском матче
Набор формы продолжается. Динамо победило Люцерн в товарищеском матче
09.07.2022, 21:20 2
Футбол
Терлюга выиграла золото на Всемирных играх
Терлюга выиграла золото на Всемирных играх
09.07.2022, 08:38 8
Другие виды
Евгений КРАСНИКОВ: «Ахметов убедил Ярославского помочь Харькову»
Евгений КРАСНИКОВ: «Ахметов убедил Ярославского помочь Харькову»
09.07.2022, 14:28 1
Футбол
Чиновник федерации фигурного катания Украины засветился в шоу жены пескова
Чиновник федерации фигурного катания Украины засветился в шоу жены пескова
09.07.2022, 19:24 10
Зимние виды
Люцерн – Динамо – 1:2. Мощное начало. Видео голов и обзор матча
Люцерн – Динамо – 1:2. Мощное начало. Видео голов и обзор матча
09.07.2022, 23:35
Футбол
Александр АЛИЕВ: «Мы с Милевским пили, но делали свое дело»
Александр АЛИЕВ: «Мы с Милевским пили, но делали свое дело»
09.07.2022, 16:10 9
Футбол
Рыбакина прикинулась шлангом, когда ее спросили о вторжении рф в Украину
Рыбакина прикинулась шлангом, когда ее спросили о вторжении рф в Украину
09.07.2022, 22:10 15
Теннис
Украина достойно смотрелась в первом отборе, но попасть на ЧМ будет сложно
Украина достойно смотрелась в первом отборе, но попасть на ЧМ будет сложно
10.07.2022, 13:17 4
Баскетбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем