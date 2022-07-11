Англия11 июля 2022, 03:30 | Обновлено 11 июля 2022, 03:34
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Манчестер Юнайтед может подписать голкипера сборной Албании
Томас Стракоша заинтересовал топ-клуб АПЛ
11 июля 2022, 03:30 | Обновлено 11 июля 2022, 03:34
36
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Голкипер национальной сборной Албании Томас Стракоша может стать игроком английского «Манчестер Юнайтед».
«Манчестер Юнайтед» рассматривает Стракошу в качестве сменщика Давиду Де Хеа, поскольку его дублер Дин Хендерсон сезон-2022/23 проведет в аренде в «Ноттингем Форест».
27-летний голкипер сейчас пребывает в статусе свободного агента – срок действия его контракта с «Лацио» истек 30 июня.
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