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Англия
11 июля 2022, 03:30 | Обновлено 11 июля 2022, 03:34
36
0

Манчестер Юнайтед может подписать голкипера сборной Албании

Томас Стракоша заинтересовал топ-клуб АПЛ

11 июля 2022, 03:30 | Обновлено 11 июля 2022, 03:34
36
0
Манчестер Юнайтед может подписать голкипера сборной Албании
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Стракоша

Голкипер национальной сборной Албании Томас Стракоша может стать игроком английского «Манчестер Юнайтед».

«Манчестер Юнайтед» рассматривает Стракошу в качестве сменщика Давиду Де Хеа, поскольку его дублер Дин Хендерсон сезон-2022/23 проведет в аренде в «Ноттингем Форест».

27-летний голкипер сейчас пребывает в статусе свободного агента – срок действия его контракта с «Лацио» истек 30 июня.
 

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Манчестер Юнайтед Томас Стракоша
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Источник Daily Mail
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