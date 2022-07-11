Манчестер Юнайтед может подписать голкипера сборной Албании

Голкипер национальной сборной Албании Томас Стракоша может стать игроком английского «Манчестер Юнайтед».

«Манчестер Юнайтед» рассматривает Стракошу в качестве сменщика Давиду Де Хеа, поскольку его дублер Дин Хендерсон сезон-2022/23 проведет в аренде в «Ноттингем Форест».

27-летний голкипер сейчас пребывает в статусе свободного агента – срок действия его контракта с «Лацио» истек 30 июня.

