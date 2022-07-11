Другие новости11 июля 2022, 02:50 | Обновлено 11 июля 2022, 03:04
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Дани Алвес может перейти в клуб MLS
На 39-летнего защитника претендует «Сиэтл Саундерс»
11 июля 2022, 02:50 | Обновлено 11 июля 2022, 03:04
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Бразильский защитник, самый титулованный футболист в истории Дани Алвес может перейти в MLS.
Отмечается, что на 39-летнего защитника претендует «Сиэтл Саундерс». Главный тренер сборной Бразилии Тите рекомендовал игроку присоединиться к американской команде, чтобы поехать на чемпионат мира в Катаре.
Также Алвес, у которого закончился контракт с «Барселоной» этим летом, может продолжить карьеру в Ла Лиге. В его услугах заинтересованы некоторые клубы чемпионата Испании.
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