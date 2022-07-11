Дани Алвес может перейти в клуб MLS

Бразильский защитник, самый титулованный футболист в истории Дани Алвес может перейти в MLS.

Отмечается, что на 39-летнего защитника претендует «Сиэтл Саундерс». Главный тренер сборной Бразилии Тите рекомендовал игроку присоединиться к американской команде, чтобы поехать на чемпионат мира в Катаре.

Также Алвес, у которого закончился контракт с «Барселоной» этим летом, может продолжить карьеру в Ла Лиге. В его услугах заинтересованы некоторые клубы чемпионата Испании.