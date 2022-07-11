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11 июля 2022, 02:50 | Обновлено 11 июля 2022, 03:04
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0

Дани Алвес может перейти в клуб MLS

На 39-летнего защитника претендует «Сиэтл Саундерс»

11 июля 2022, 02:50 | Обновлено 11 июля 2022, 03:04
6
0
Дани Алвес может перейти в клуб MLS
Getty Images/Global Images Ukraine. Дани Алвес

Бразильский защитник, самый титулованный футболист в истории Дани Алвес может перейти в MLS.

Отмечается, что на 39-летнего защитника претендует «Сиэтл Саундерс». Главный тренер сборной Бразилии Тите рекомендовал игроку присоединиться к американской команде, чтобы поехать на чемпионат мира в Катаре.

Также Алвес, у которого закончился контракт с «Барселоной» этим летом, может продолжить карьеру в Ла Лиге. В его услугах заинтересованы некоторые клубы чемпионата Испании.

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Источник Marca
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