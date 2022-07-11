Испания11 июля 2022, 01:55 |
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Дембеле прибыл в Барселону для продления контракта
Новое соглашение будет рассчитано до 2024 года
11 июля 2022, 01:55 |
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Вингер Усман Дембеле, находящийся в статусе свободного агента, накануне вечером, 10 июля, прилетел в Барселону.
25-летний француз прибыл для подписания нового контракта с каталонцами. Соглашение будет действовать до 2024 года.
В прошедшем сезоне футболист провел 32 матча за «Барселону», забил 2 гола и сделал 13 результативных передач. Этим летом у него истек контракт с клубом.
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