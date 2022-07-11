Франция разгромила Италию. На женском Евро-2022 завершился 1-й тур

На женском Евро-2022 завершился 1-й тур. Континентальное первенство по футболу среди женщин проходит в Англии.

В центральном матче дня Франция разгромила Италию со счетом 5:1, причем 5 голов победителями было забито до перерыва. Хет-трик совершила Грейс Гейоро.

Евро-2022 среди женщин

Результаты 1-го тура

Группа A

6 июля. 22:00. Англия – Австрия – 1:0

7 июля. 22:00. Норвегия – Северная Ирландия – 4:1

Группа B

8 июля. 19:00. Испания – Финляндия – 4:1

8 июля. 22:00. Германия – Дания – 4:0

Группа C

9 июля. 19:00. Португалия – Швейцария – 2:2

9 июля. 22:00. Нидерланды – Швеция – 1:1

Группа D