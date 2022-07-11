Чемпионат Европы11 июля 2022, 00:59 | Обновлено 11 июля 2022, 01:25
37
0
Франция разгромила Италию. На женском Евро-2022 завершился 1-й тур
Континентальное первенство по футболу среди женщин проходит в Англии
11 июля 2022, 00:59 | Обновлено 11 июля 2022, 01:25
37
0
На женском Евро-2022 завершился 1-й тур. Континентальное первенство по футболу среди женщин проходит в Англии.
В центральном матче дня Франция разгромила Италию со счетом 5:1, причем 5 голов победителями было забито до перерыва. Хет-трик совершила Грейс Гейоро.
Евро-2022 среди женщин
Результаты 1-го тура
Группа A
- 6 июля. 22:00. Англия – Австрия – 1:0
- 7 июля. 22:00. Норвегия – Северная Ирландия – 4:1
Группа B
- 8 июля. 19:00. Испания – Финляндия – 4:1
- 8 июля. 22:00. Германия – Дания – 4:0
Группа C
- 9 июля. 19:00. Португалия – Швейцария – 2:2
- 9 июля. 22:00. Нидерланды – Швеция – 1:1
Группа D
- 10 июля. 19:00. Бельгия – Исландия – 1:1
- 10 июля. 22:00. Франция – Италия – 5:1
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