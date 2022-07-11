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  4. Франция разгромила Италию. На женском Евро-2022 завершился 1-й тур
Чемпионат Европы
11 июля 2022, 00:59 | Обновлено 11 июля 2022, 01:25
37
0

Франция разгромила Италию. На женском Евро-2022 завершился 1-й тур

Континентальное первенство по футболу среди женщин проходит в Англии

11 июля 2022, 00:59 | Обновлено 11 июля 2022, 01:25
37
0
Франция разгромила Италию. На женском Евро-2022 завершился 1-й тур
УЕФА

На женском Евро-2022 завершился 1-й тур. Континентальное первенство по футболу среди женщин проходит в Англии.

В центральном матче дня Франция разгромила Италию со счетом 5:1, причем 5 голов победителями было забито до перерыва. Хет-трик совершила Грейс Гейоро.

Евро-2022 среди женщин

Результаты 1-го тура

Группа A

  • 6 июля. 22:00. Англия – Австрия – 1:0
  • 7 июля. 22:00. Норвегия – Северная Ирландия – 4:1

Группа B

  • 8 июля. 19:00. Испания – Финляндия – 4:1
  • 8 июля. 22:00. Германия – Дания – 4:0

Группа C

  • 9 июля. 19:00. Португалия – Швейцария – 2:2
  • 9 июля. 22:00. Нидерланды – Швеция – 1:1

Группа D

  • 10 июля. 19:00. Бельгия – Исландия – 1:1
  • 10 июля. 22:00. Франция – Италия – 5:1

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Источник Sport.ua
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