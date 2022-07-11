Украина. Вторая лига11 июля 2022, 00:43 | Обновлено 11 июля 2022, 00:58
23
0
Перемога из Днепра не планирует играть в ближайшем сезоне
Руководство клуба приостановит выступления из-за военных действий в Украине
11 июля 2022, 00:43 | Обновлено 11 июля 2022, 00:58
23
0
Футбольный клуб «Перемога» из города Днепр, скорее всего, пропустит следующий сезон ПФЛ.
Руководство днепровского клуба намерено приостановить выступления в чемпионате из-за военных действий в Украине. «Перемога» надеется вернуться в сезоне 2023/24. ПФЛ сохранит членство клуба в организации.
В сезоне 2021/22 «Перемога» выступала в группе Б Второй лиги. На момент досрочной остановки чемпионата клуб занимал 3-е место в турнирной таблице.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 10 июля 2022, 15:45 0
В Испанию или Францию игрок не хочет
Футбол | 10 июля 2022, 17:04 20
В настоящий момент вингер пребывает в статусе свободного агента
Футбол | 10.07.2022, 15:49
Теннис | 10.07.2022, 19:11
Футбол | 10.07.2022, 16:51
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
09.07.2022, 17:57 18
09.07.2022, 19:59 2
10.07.2022, 13:07 17
09.07.2022, 22:28 1
09.07.2022, 16:10 9
09.07.2022, 08:38 8
10.07.2022, 13:17 4
10.07.2022, 03:56 15