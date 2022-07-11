Перемога из Днепра не планирует играть в ближайшем сезоне

Футбольный клуб «Перемога» из города Днепр, скорее всего, пропустит следующий сезон ПФЛ.

Руководство днепровского клуба намерено приостановить выступления в чемпионате из-за военных действий в Украине. «Перемога» надеется вернуться в сезоне 2023/24. ПФЛ сохранит членство клуба в организации.

В сезоне 2021/22 «Перемога» выступала в группе Б Второй лиги. На момент досрочной остановки чемпионата клуб занимал 3-е место в турнирной таблице.