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Украина. Вторая лига
11 июля 2022, 00:43 | Обновлено 11 июля 2022, 00:58
23
0

Перемога из Днепра не планирует играть в ближайшем сезоне

Руководство клуба приостановит выступления из-за военных действий в Украине

11 июля 2022, 00:43 | Обновлено 11 июля 2022, 00:58
23
0
Перемога из Днепра не планирует играть в ближайшем сезоне
ФК Перемога Днепр

Футбольный клуб «Перемога» из города Днепр, скорее всего, пропустит следующий сезон ПФЛ.

Руководство днепровского клуба намерено приостановить выступления в чемпионате из-за военных действий в Украине. «Перемога» надеется вернуться в сезоне 2023/24. ПФЛ сохранит членство клуба в организации.

В сезоне 2021/22 «Перемога» выступала в группе Б Второй лиги. На момент досрочной остановки чемпионата клуб занимал 3-е место в турнирной таблице.

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Источник Sportarena
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