Крейчикова и Синякова во второй раз выиграли парный Уимблдон
Обидчицы Людмила Киченок и Алены Остапенко оказались сильнее лидеров посева
Чешский дуэт Барбора Крейчикова / Катерина Синякова во второй раз в карьере выиграл парный Уимблдон.
В матче за титул чешки одолели лидеров посева Элизу Мертенс и Чжан Шуай (Бельгия / Китай).
Уимблдон. Финал парного разряда
Барбора Крейчикова / Катерина Синякова – Элиза Мертенс / Чжан Шуай – 6:2, 6:4
Для Крейчиковой и Синяковой это пятый совместный титул Grand Slam в карьере. В этому году они уже побеждали на Australian Open.
В полуфинале чешки остановили украинку Людмилу Киченок и латвийку Алену Остапенко.
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