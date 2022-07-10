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  4. Крейчикова и Синякова во второй раз выиграли парный Уимблдон
Уимблдон
10 июля 2022, 22:32 | Обновлено 10 июля 2022, 22:33
370
0

Крейчикова и Синякова во второй раз выиграли парный Уимблдон

Обидчицы Людмила Киченок и Алены Остапенко оказались сильнее лидеров посева

10 июля 2022, 22:32 | Обновлено 10 июля 2022, 22:33
370
0
Крейчикова и Синякова во второй раз выиграли парный Уимблдон
Getty Images/Global Images Ukraine. Барбора Крейчикова и Катерина Синякова

Чешский дуэт Барбора Крейчикова / Катерина Синякова во второй раз в карьере выиграл парный Уимблдон. 

В матче за титул чешки одолели лидеров посева Элизу Мертенс и Чжан Шуай (Бельгия / Китай). 

Уимблдон. Финал парного разряда
Барбора Крейчикова / Катерина Синякова – Элиза Мертенс / Чжан Шуай – 6:2, 6:4

Для Крейчиковой и Синяковой это пятый совместный титул Grand Slam в карьере. В этому году они уже побеждали на Australian Open.

В полуфинале чешки остановили украинку Людмилу Киченок и латвийку Алену Остапенко.

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Барбора Крейчикова Катерина Синякова Элиза Мертенс Чжан Шуай Уимблдон-2022
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Источник Sport.ua
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