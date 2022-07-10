Крейчикова и Синякова во второй раз выиграли парный Уимблдон

Чешский дуэт Барбора Крейчикова / Катерина Синякова во второй раз в карьере выиграл парный Уимблдон.

В матче за титул чешки одолели лидеров посева Элизу Мертенс и Чжан Шуай (Бельгия / Китай).

Уимблдон. Финал парного разряда

Барбора Крейчикова / Катерина Синякова – Элиза Мертенс / Чжан Шуай – 6:2, 6:4

Для Крейчиковой и Синяковой это пятый совместный титул Grand Slam в карьере. В этому году они уже побеждали на Australian Open.

В полуфинале чешки остановили украинку Людмилу Киченок и латвийку Алену Остапенко.