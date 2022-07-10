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Украина. Вторая лига
10 июля 2022, 20:55 | Обновлено 10 июля 2022, 21:05
940
0

В Карпатах из Галича пояснили, почему клуб не сыграет во Второй лиге

Президент клуба Владимир Магаль рассказал о ситуации в команде

10 июля 2022, 20:55 | Обновлено 10 июля 2022, 21:05
940
0
В Карпатах из Галича пояснили, почему клуб не сыграет во Второй лиге
ФК Карпаты Галич. Протасов, Магаль, Каденко

Президент клуба «Карпаты» Галич Владимир Магаль рассказал, почему его команда пропустит сезон 2022/23 во Второй лиге:

«Это правда, по состоянию на сегодняшний день мы решили приостановить выступления в профессиональном футболе. Но не из-за нехватки средств или потери бизнеса или еще каких-то других тривиальных, но традиционных причин для Украины. Как раз в нашей ситуации финансовые проблемы не стоят на первом месте. Копать нужно глубже.

И чтобы лучше понять, приведу слова Степана Бандеры: «Когда между хлебом и свободой народ выбирает хлеб, он в конце концов теряет все, в том числе и хлеб. Если народ выбирает свободу, у него будет хлеб, выращенный им самим и никем не отнятый». Мы согласны с нашим вечным проводником и выбираем свободу. В том плане, что отдаем все, что имеем на нужды ВСУ.

Согласно нашей с Олегом [Смалийчуком] твердой позиции клуб выплачивал зарплату игрокам даже во время войны. Не секрет, что 90% украинских клубов просто прекратили какие-либо выплаты футболистам и это продолжалось несколько месяцев, а в некоторых клубах продолжается и сейчас. Мы же платили до последнего дня. И сказали игрокам правду – дело не в том, что у клуба нет денег. Дело в том, что нам сейчас не до футбола. Мы выбираем «свободу», а не «хлеб». И когда война закончится нашей победой, мы обязательно вернемся к футболу и будем развивать его в свободной стране».

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Вторая лига Украины Карпаты Галич российско-украинская война Владимир Магаль Олег Смалийчук чемпионат Украины по футболу
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Источник ФК Карпаты Галич
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