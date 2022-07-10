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  4. Сергей РЕБРОВ: «Не знаю, почему так уверены в победе Динамо над Фенербахче»
Лига чемпионов
10 июля 2022, 20:51 | Обновлено 10 июля 2022, 20:52
2120
5

Сергей РЕБРОВ: «Не знаю, почему так уверены в победе Динамо над Фенербахче»

Тренер не разделяет оптимизма

10 июля 2022, 20:51 | Обновлено 10 июля 2022, 20:52
2120
5
Сергей РЕБРОВ: «Не знаю, почему так уверены в победе Динамо над Фенербахче»
fcdynamo.kiev.ua

Экс-тренер «Динамо» Киев Сергей Ребров не понимает, почему многие специалисты называют команду фаворитом в матчах квалификации Лиги чемпионов против «Фенербахче».

«Не знаю, почему такие восторги от наших специалистов, что «Динамо» должно побеждать «Фенербахче». Это самая сильная команда, которая могла нам выпасть. Плюс новый опытный тренер Жорже Жезуш. «Фенербахче» всегда может себе позволить купить игроков под конкретного наставника, берут под Жезуша игроков».

«Шансы равны, но в условиях войны «Динамо» сложно называть фаворитом в каком-то противостоянии Лиги чемпионов. Попался сильнейший соперник», - считает Ребров.

Матчи пройдут 20 и 27 июля.

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Динамо Киев Динамо - Фенербахче Сергей Ребров Лига чемпионов
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Источник Чистий підкаст
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Комментарии 5
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Westwood.
Згідний .. Подивітся на чемпіонат Туречини я б не сказав що він класом нищий! шанси 50P%
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+3
axylinam
Наши специалисты часто путают ,кто фаворит, причём в любом виде спорта
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+2
mastorent
посмотрим
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+1
Віталій Ткачук
Я все життя вболіваю за ДК, але, в нинішніх реаліях, Динамо аж ніяк не фаворит. Ребров все вірно сказав.
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0
Billy Bons
Специалисты, у нас, ещё те клоуны
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0
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