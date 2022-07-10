Сергей РЕБРОВ: «Не знаю, почему так уверены в победе Динамо над Фенербахче»

Экс-тренер «Динамо» Киев Сергей Ребров не понимает, почему многие специалисты называют команду фаворитом в матчах квалификации Лиги чемпионов против «Фенербахче».

«Не знаю, почему такие восторги от наших специалистов, что «Динамо» должно побеждать «Фенербахче». Это самая сильная команда, которая могла нам выпасть. Плюс новый опытный тренер Жорже Жезуш. «Фенербахче» всегда может себе позволить купить игроков под конкретного наставника, берут под Жезуша игроков».

«Шансы равны, но в условиях войны «Динамо» сложно называть фаворитом в каком-то противостоянии Лиги чемпионов. Попался сильнейший соперник», - считает Ребров.

Матчи пройдут 20 и 27 июля.