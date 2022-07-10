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  4. Юрий ВИРТ: «130 дней мы не тренировались, футболисты Вереса много потеряли»
Украина. Премьер лига
10 июля 2022, 20:31 |
97
0

Юрий ВИРТ: «130 дней мы не тренировались, футболисты Вереса много потеряли»

Команда не в лучших кондициях

10 июля 2022, 20:31 |
97
0
Юрий ВИРТ: «130 дней мы не тренировались, футболисты Вереса много потеряли»
veres.rv.ua

Тренер «Вереса» Юрий Вирт рассказал о том, что команда готовится к сезону, но физические кондиции футболистов оставляют желать лучшего.

- Позади неделя тренировок. В каких кондициях команда?

- Если говорить честно, то команда далека от оптимальных кондиций. Мы 130 дней не тренировались. Футболисты многое потеряли и в физическом, и в техническом плане. Делаем все от нас зависящее, чтобы футболисты набрали форму как можно быстрее. Доволен самоотдачей. Их желанию играть, позавидовать можно. Ребята выполняют всю работу, которую мы запланировали. Главное, чтобы этот процесс обошелся без травм.

– В команде много новичков. Как проходит процесс адаптации?

– Ребята работают с большим желанием. Украина – футбольная страна. Игроки знают друг друга, поэтому процесс адаптации проходит безболезненно. Надеюсь, что новички только усилят команду.

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Источник ФК Верес
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