ФОТО. Ман Сити презентовал Холанда: «Моя главная цель - выиграть ЛЧ»

«Манчестер Сити» провел для болельщиков презентацию новичков, в том числе своего нового форварда Эрлинга Холанда, которого приобрели у «Боруссии» Дортмунд.

Как и команда Хосепа Гвардиолы, игрок мечтает о победе в Лиге чемпионов.

«Я спокойно выдерживаю любое давление. Делаю это в течение всей карьеры. Так что я буду получать удовольствие. Когда я расслаблен и получаю удовольствие, то забиваю много голов».

«Что касается моих целей, то это Лига чемпионов. Хочу выиграть этот турнир, как и все в «Манчестер Сити». Это большой вызов для меня. Плюс новая страна, новый тренер и чемпионат».

«Но это я уже проходил», - сказал Холанд.