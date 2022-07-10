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  4. ФОТО. Ман Сити презентовал Холанда: «Моя главная цель - выиграть ЛЧ»
Англия
10 июля 2022, 18:51 |
517
0

ФОТО. Ман Сити презентовал Холанда: «Моя главная цель - выиграть ЛЧ»

Форвард пообщался с болельщиками

10 июля 2022, 18:51 |
517
0
ФОТО. Ман Сити презентовал Холанда: «Моя главная цель - выиграть ЛЧ»
Skysports.com

«Манчестер Сити» провел для болельщиков презентацию новичков, в том числе своего нового форварда Эрлинга Холанда, которого приобрели у «Боруссии» Дортмунд.

Как и команда Хосепа Гвардиолы, игрок мечтает о победе в Лиге чемпионов.

«Я спокойно выдерживаю любое давление. Делаю это в течение всей карьеры. Так что я буду получать удовольствие. Когда я расслаблен и получаю удовольствие, то забиваю много голов».

«Что касается моих целей, то это Лига чемпионов. Хочу выиграть этот турнир, как и все в «Манчестер Сити». Это большой вызов для меня. Плюс новая страна, новый тренер и чемпионат».

«Но это я уже проходил», - сказал Холанд.

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Манчестер Сити Эрлинг Холанд
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Источник Sky Sports
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