Кризис во Второй лиге. Лишь 12 клубов готовы проводить сезон

По информации УАФ, лишь 12 клубов высказали желание и имеют возможность проводить сезон во Второй лиге.

Частично это связано с тем, что ряд команд решили подняться в классе и выразили готовность выступать в Первой лиге. Однако из-за войны большая часть клубов Второй лиги просто не имеют финансовых возможностей.

Пока нет информации, когда и где может стартовать чемпионат во Второй лиге.