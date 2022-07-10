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  4. Кризис во Второй лиге. Лишь 12 клубов готовы проводить сезон
Украина. Вторая лига
10 июля 2022, 18:13 | Обновлено 10 июля 2022, 19:13
976
0

Кризис во Второй лиге. Лишь 12 клубов готовы проводить сезон

Мало клубов останется на плаву

10 июля 2022, 18:13 | Обновлено 10 июля 2022, 19:13
976
0
Кризис во Второй лиге. Лишь 12 клубов готовы проводить сезон
pfl.ua

По информации УАФ, лишь 12 клубов высказали желание и имеют возможность проводить сезон во Второй лиге.

Частично это связано с тем, что ряд команд решили подняться в классе и выразили готовность выступать в Первой лиге. Однако из-за войны большая часть клубов Второй лиги просто не имеют финансовых возможностей.

Пока нет информации, когда и где может стартовать чемпионат во Второй лиге.

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Источник Украинская ассоциация футбола
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