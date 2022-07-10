Полтаве могут разрешить принимать матчи УПЛ

По информации журналиста Игоря Бурбаса, Полтава может стать тем городом, где будет разрешено проведение матчей УПЛ во время военного положения.

Предварительно УПЛ планирует проводить матчи в Киеве, а также на ряде стадионов западной части страны.

Полтава может помочь разгрузить жесткий график матчей на других аренах, однако окончательное решение по этому поводу пока не приняли.

Сама «Ворскла» имеет возможность базироваться на территории западной части Украины, поэтому для клуба не будет критичным, если в Полтаве не будет матчей.