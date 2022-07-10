Два ключевых игрока Челси не полетят на сборы в США

«Челси» официально сообщил о том, что два полузащитника команды, Нголо Канте и Рубен Лофтус-Чик, не полетят с командой на предсезонные сборы в США.

Оба игрока не вакцинированы от коронавируса. А в США это по-прежнему остается обязательным условием для въезда в страну.

Свой первый спарринг «Челси» проведет в Лас-Вегасе 16 июля против мексиканской «Америки».