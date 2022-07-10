Англия10 июля 2022, 14:12 | Обновлено 10 июля 2022, 14:17
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Два ключевых игрока Челси не полетят на сборы в США
Канте и Лофтус-Чик не вакцинированы от коронавируса
10 июля 2022, 14:12 | Обновлено 10 июля 2022, 14:17
217
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«Челси» официально сообщил о том, что два полузащитника команды, Нголо Канте и Рубен Лофтус-Чик, не полетят с командой на предсезонные сборы в США.
Оба игрока не вакцинированы от коронавируса. А в США это по-прежнему остается обязательным условием для въезда в страну.
Свой первый спарринг «Челси» проведет в Лас-Вегасе 16 июля против мексиканской «Америки».
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