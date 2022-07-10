Сергей ЛАВРИНЕНКО: «Надо кем-то заменить легионеров»
Наставник «Ингульца» – о работе на трансферном рынке
Главный тренер «Ингульца» Сергей Лавриненко рассказал о работе над комплектацией состава команды:
«Мы продлили контракты с Сакивым, Кучеренко, Клименко и Поспеловым. Это те футболисты, которые уже с нами были в течение года, потому мы знаем их потенциал. Хотели, чтобы они остались в нашей команде. Понимали, что легионеры не могут или не захотят приехать. У нас их было шестеро, нужно теперь кем-то заменить. Искали и ищем игроков на эти позиции.
Подписали контракты с Одарюком, Нагиевым и Ченбаем. Покинули команду не так много игроков, это Опанасенко и Клищук в Кривбассе, а также не смогли договориться с Полегенько.
Есть еще футболисты на просмотре. Смотрим, работаем. Есть игроки, которые в ближайшее время должны приехать. Однозначно мы кого-то еще подпишем. Сейчас на просмотре исполнители, находившиеся в молодежных командах, 19-20 лет. Талантливая молодежь. Есть украинцы, выступавшие за границей. У них большой опыт».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Президент «Металлиста» ответил на вопрос о будущем харьковского клуба
Два месяца назад Виктор Петренко получил пожизненную стипендию от президента Украины