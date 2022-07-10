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  4. Сергей ЛАВРИНЕНКО: «Надо кем-то заменить легионеров»
Украина. Премьер лига
10 июля 2022, 13:18 |
55
0

Сергей ЛАВРИНЕНКО: «Надо кем-то заменить легионеров»

Наставник «Ингульца» – о работе на трансферном рынке

10 июля 2022, 13:18 |
55
0
Сергей ЛАВРИНЕНКО: «Надо кем-то заменить легионеров»
ФК Ингулец. Сергей Лавриненко

Главный тренер «Ингульца» Сергей Лавриненко рассказал о работе над комплектацией состава команды:

«Мы продлили контракты с Сакивым, Кучеренко, Клименко и Поспеловым. Это те футболисты, которые уже с нами были в течение года, потому мы знаем их потенциал. Хотели, чтобы они остались в нашей команде. Понимали, что легионеры не могут или не захотят приехать. У нас их было шестеро, нужно теперь кем-то заменить. Искали и ищем игроков на эти позиции.

Подписали контракты с Одарюком, Нагиевым и Ченбаем. Покинули команду не так много игроков, это Опанасенко и Клищук в Кривбассе, а также не смогли договориться с Полегенько.

Есть еще футболисты на просмотре. Смотрим, работаем. Есть игроки, которые в ближайшее время должны приехать. Однозначно мы кого-то еще подпишем. Сейчас на просмотре исполнители, находившиеся в молодежных командах, 19-20 лет. Талантливая молодежь. Есть украинцы, выступавшие за границей. У них большой опыт».

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Источник ТК Футбол
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