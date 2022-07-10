UFC10 июля 2022, 12:54 |
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ВИДЕО. Звезда UFC бросил вызов Надалю
Азербайджанский боец обратился к легендарному теннисисту
10 июля 2022, 12:54 |
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Сегодня ночью азербайджанский боец Рафаэль Физиев во время турнира UFC on ESPN 39 нокаутировал Рафаэля дос Аньоса, выяснив, кто лучший Рафаэль в UFC.
После боя Физиев обратился к своему тезке, звездному теннисисту Рафаэлю Надалю:
«А сейчас я хочу сделать новый челлендж – кто лучший Рафа в спорте? Рафаэль Надаль, приходи сюда», - заявил Физиев.
Rafael Nadal#UFCVegas58 pic.twitter.com/dLnjyYEL8c— Jed I. Goodman © (@jedigoodman) July 10, 2022
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