ВИДЕО. Звезда UFC бросил вызов Надалю

Сегодня ночью азербайджанский боец Рафаэль Физиев во время турнира UFC on ESPN 39 нокаутировал Рафаэля дос Аньоса, выяснив, кто лучший Рафаэль в UFC.

После боя Физиев обратился к своему тезке, звездному теннисисту Рафаэлю Надалю:

«А сейчас я хочу сделать новый челлендж – кто лучший Рафа в спорте? Рафаэль Надаль, приходи сюда», - заявил Физиев.