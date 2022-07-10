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  4. ВИДЕО. Звезда UFC бросил вызов Надалю
UFC
10 июля 2022, 12:54 |
68
0

ВИДЕО. Звезда UFC бросил вызов Надалю

Азербайджанский боец обратился к легендарному теннисисту

10 июля 2022, 12:54 |
68
0
ВИДЕО. Звезда UFC бросил вызов Надалю

Сегодня ночью азербайджанский боец Рафаэль Физиев во время турнира UFC on ESPN 39 нокаутировал Рафаэля дос Аньоса, выяснив, кто лучший Рафаэль в UFC.

После боя Физиев обратился к своему тезке, звездному теннисисту Рафаэлю Надалю:

«А сейчас я хочу сделать новый челлендж – кто лучший Рафа в спорте? Рафаэль Надаль, приходи сюда», - заявил Физиев.

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Рафаэль Физиев Рафаэль Надаль UFC видео UFC on ESPN 39
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Источник Sport.ua
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