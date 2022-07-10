Альтернатива Де Йонгу? Ман Юнайтед сделал запрос по поводу хавбека ПСЖ

«Манчестер Юнайтед» сделал запрос ПСЖ по поводу трансфера полузащитника Леандро Паредеса. Чемпионы Франции оценили игрока в 35 миллионов евро.

Такой ответ отпугнул «Манчестер Юнайтед». Сейчас переговоры прекращены.

Очевидно, интерес «Манчестер Юнайтед» к Паредесу связан с трудностями в переговорах с «Барселоной» по поводу трансфера Френки Де Йонга.

Контракт Паредеса с ПСЖ действует до лета 2024 года. В прошлом сезоне на счету 28-летнего аргентинца 1 гол и 2 ассиста в 22 матчах за ПСЖ во всех турнирах.