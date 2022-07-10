Депай надеется остаться в Барселоне

«Барселона» хочет во время летнего трансферного окна продать форварда Мемфиса Депая. В то же время, сам игрок хочет остаться в каталонском клубе.

«Барселона» планирует усилить атаку вингером «Лидса» Рафиньей. Несмотря на это, Депай не боится конкуренции и хочет завоевать место в основе в следующем сезоне. Пока что предложений по 28-летнему нидерландцу на руках у каталонцев нет.

Трансферная стоимость Депая оценивается в 35 миллионов евро, контракт рассчитан до лета 2023 года. В прошлом сезоне на счету форварда 13 голов и 2 ассиста в 37 матчах за «Барселону» во всех турнирах.