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Испания
10 июля 2022, 12:20 |
173
0

Депай надеется остаться в Барселоне

Форвард не боится конкуренции и хочет остаться

10 июля 2022, 12:20 |
173
0
Депай надеется остаться в Барселоне
ФК Барселона. Мемфис Депай

«Барселона» хочет во время летнего трансферного окна продать форварда Мемфиса Депая. В то же время, сам игрок хочет остаться в каталонском клубе.

«Барселона» планирует усилить атаку вингером «Лидса» Рафиньей. Несмотря на это, Депай не боится конкуренции и хочет завоевать место в основе в следующем сезоне. Пока что предложений по 28-летнему нидерландцу на руках у каталонцев нет.

Трансферная стоимость Депая оценивается в 35 миллионов евро, контракт рассчитан до лета 2023 года. В прошлом сезоне на счету форварда 13 голов и 2 ассиста в 37 матчах за «Барселону» во всех турнирах.

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Источник Mundo Deportivo
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