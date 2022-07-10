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Украина. Премьер лига
10 июля 2022, 11:34 | Обновлено 10 июля 2022, 11:46
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0

Олег ДУЛУБ: «Вантух с нами только тренируется»

Наставник «Львова» – о трансферной работе команды

10 июля 2022, 11:34 | Обновлено 10 июля 2022, 11:46
250
0
Олег ДУЛУБ: «Вантух с нами только тренируется»
ФК Львов. Олег Дулуб

Главный тренер «Львова» Олег Дулуб рассказал о работе над комплектацией состава команды на следующий сезон:

– Я понимаю, что мы можем сделать на первом этапе – сейчас только украинцы. Более опытные футболисты поедут в другие команды, потому мы просматриваем большую группу игроков, прежде всего, по видео. Это Первая и Вторая лиги, выбираем исполнителей, которых мы хотим взять на просмотр. Но понимаем, что это могут быть 1-2 новичка, чтобы не сломать атмосферу в команде, которая у нас есть.

– Видим Вантух с Вами, подписали контракт?
– Нет, Вантух с нами только тренируется. Мы с уважением относимся к таким футболистам, если он выскажет такое желание, то почему бы нет?

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Источник ТК Футбол
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