Олег ДУЛУБ: «Вантух с нами только тренируется»

Главный тренер «Львова» Олег Дулуб рассказал о работе над комплектацией состава команды на следующий сезон:

– Я понимаю, что мы можем сделать на первом этапе – сейчас только украинцы. Более опытные футболисты поедут в другие команды, потому мы просматриваем большую группу игроков, прежде всего, по видео. Это Первая и Вторая лиги, выбираем исполнителей, которых мы хотим взять на просмотр. Но понимаем, что это могут быть 1-2 новичка, чтобы не сломать атмосферу в команде, которая у нас есть.

– Видим Вантух с Вами, подписали контракт?

– Нет, Вантух с нами только тренируется. Мы с уважением относимся к таким футболистам, если он выскажет такое желание, то почему бы нет?