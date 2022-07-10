Моуриньо хочет видеть в Роме звезду Кристал Пэлас

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо хочет усилить атаку команды вингером «Кристал Пэлас» Вилфридом Заа. Тренер «Волков» попросил гендиректора клуба Тьягу Пинту начал переговоры по поводу трансфера.

При этом, началось все с того, что Заа «Роме» предложили сами агенты игрока. Трансферная стоимость 29-летнего ивуарийца оценивается в 38 миллионов евро, контракт рассчитан до лета 2023 года.

В прошлом сезоне на счету Заа 15 голов и 2 ассиста в 37 матчах за «Кристал Пэлас» во всех турнирах.