Моуриньо хочет видеть в Роме звезду Кристал Пэлас
Вилфрид Заа может продолжить карьеру в Италии
Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо хочет усилить атаку команды вингером «Кристал Пэлас» Вилфридом Заа. Тренер «Волков» попросил гендиректора клуба Тьягу Пинту начал переговоры по поводу трансфера.
При этом, началось все с того, что Заа «Роме» предложили сами агенты игрока. Трансферная стоимость 29-летнего ивуарийца оценивается в 38 миллионов евро, контракт рассчитан до лета 2023 года.
В прошлом сезоне на счету Заа 15 голов и 2 ассиста в 37 матчах за «Кристал Пэлас» во всех турнирах.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Два месяца назад Виктор Петренко получил пожизненную стипендию от президента Украины
Президент «Металлиста» ответил на вопрос о будущем харьковского клуба